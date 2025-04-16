"استشارية إعمار غزة" بالمهندسين تعلن خطة "المرحلة العاجلة": التزام قومي وإنساني

كتب - محمد عبدالناصر:

تصوير - هاني رجب:

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، إن نقابة المهندسين قادرة على أن تكون ذراعًا فاعلًا في معركة إعادة الحياة إلى غزة، مشددًا على أن مصر كانت وستظل درعًا وسندًا لفلسطين، وأن المهندسين المصريين لن يدخروا جهدًا في سبيل أن تقوم غزة من تحت الركام أقوى مما كانت.

وقال "النبراوي"، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين، صباح اليوم الأربعاء: "نجتمع اليوم في لحظة تاريخية حساسة، وفي ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة، يشهدها قطاع غزة الذي ما زال يرزح منذ أكثر من عام ونصف تحت حصار وعدوان متواصل خلّف دمارًا شاملًا للبنية التحتية، وآلاف الضحايا من المدنيين، ومآسي جسيمة على كل المستويات الإنسانية والعمرانية".

وأضاف: "نقابة المهندسين المصرية، وهي واحدة من أعرق النقابات المهنية في الوطن العربي، لم ولن تقف يومًا صامتة أمام معاناة أشقائنا، إذ كان موقفنا ثابتًا، وطنيًا، وعربيًا منذ اليوم الأول، رفضًا للعدوان، ورفضًا لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ودعمًا كاملًا لحقه المشروع في الحياة والحرية ودولة مستقلة".

وتابع: "نُعلن اليوم، من خلال اللجنة الاستشارية لإعمار غزة، رؤيتنا الفنية للمرحلة العاجلة من جهود الإعمار، والتي نضعها بين يدي المؤسسات الرسمية المعنية دعمًا للجهود المخلصة للدولة المصرية والقيادة السياسية في ملف إعادة إعمار غزة".

وأوضح "النبراوي" أن نقابة المهندسين تضع إمكانياتها وخبراتها في خدمة القضية الفلسطينية، وقال: "نؤكد أن إعمار غزة ليس مجرد مشروع هندسي، بل هو التزام قومي وإنساني وأخلاقي، وستظل فلسطين حاضرة في ضمير كل مهندس حر، كما هي حاضرة في وجدان كل مصري وعربي شريف. وندعو في هذا الإطار كل المؤسسات المهنية والهندسية في الوطن العربي، والمنظمات الدولية، إلى الانضمام إلى جهد موحَّد يعيد الحياة إلى غزة، ويصون كرامة شعبها، ويؤكد أن ما دمرته آلة الحرب، ستعيده الأيدي المؤمنة بالحق والعدل والعلم".

ووجّه نقيب المهندسين الشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة الاستشارية بنقابة المهندسين لإعمار غزة، برئاسة اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، والدكتور المهندس طارق وفيق، والدكتور المهندس محمد عبد الغني، على ما بذلوه من جهد مخلص وعمل احترافي خلال الفترة الماضية في إعداد رؤية متكاملة للمرحلة العاجلة من الإعمار، تستند إلى معايير مهنية وإنسانية ووطنية رفيعة. وقال موجهًا حديثه لأعضاء اللجنة: "لقد برهنتم – كعهدنا بكم – على أن الضمير المهني والواجب القومي يلتقيان في قلب كل مهندس حر".