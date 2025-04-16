برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلاً.

وأضافت: يوجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدل، وارتفاع الموج من (1- 1.5) متر.

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