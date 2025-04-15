محافظ القاهرة: إلزام الشركات المنفذة للمشروعات بالجدول الزمني المُحدد

كتب- محمد نصار:

شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل حي والاستفادة من الاعتمادات المالية المُتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، والتركيز على المشروعات التي تحسن من جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، انتهت مديرية الطرق والنقل بالقاهرة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لها بتطوير ورفع كفاءة شارع نهضة مصر بطول 1000 متر وعرض 37 مترًا بحي السلام ثانٍ، من إزالة الأرصفة والجزيرة الوسطى القديمة، وتركيب الأرصفة الجديدة، كما تم إزالة طبقة الأسفلت المتهالكة وجارٍ عمل طبقة الأسفلت السطحية الجديدة.

ويعد شارع نهضة مصر امتدادًا لشارع الأربعين الذي أنشأته المديرية حديثًا ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضي ليكون المخرج الرئيسي لمدينة النهضة إلى طريق الإسماعيلية الصحراوي.

كما طورت مديرية الطرق، ضمن أعمال خطتها الاستثمارية، شارع 77 بحي البساتين بطول 600 متر يبدأ من مستشفى الريان حتى شارع أحمد ذكي، حيث تم كشط طبقة الأسفلت المتهالكة ورصفه بطبقة أسفلت سطحية جديدة لعمل سيولة مرورية بالشارع.

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