1100 جنيه لأقل درجة.. وزير المالية يعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة

كتب- نشأت علي:

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في "إجمالي الأجر" شهريًّا.

وقال كجوك، خلال عرض البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ الذي يرفع شعار "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، إن هناك ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين؛ بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًّا، وزيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين.

وأضاف وزير المالية أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة، بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، لافتًا إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة؛ لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.