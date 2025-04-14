سأظل صحفيًا.. البلشي: لن أدخل مجلس الشيوخ

كتب-عمرو صالح:

رد خالد البلشي نقيب الصحفيين والمرشح لدورة جديدة في انتخابات التجديد النصفي، على سؤال بشأن هل ترشحه لمعقد النقيب خطوة تمهيدية للتعيين بقرار جمهوري بمجلس الشيوخ.

وقال "البلشي"، خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي أدارها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، بمشاركة محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين، إن تلك الادعاءات غير صحيحة، مؤكدًا على أنه ليس لديه أي نية للعمل البرلماني، قائلًا : "أنا دخلت النقابة وأنا رئيس تحرير موقع إخباري وأتمنى الخروج منها للعمل في مساحة أخرى".

وأكد نقيب الصحفيين، على أن ترشحه على مقعد النقيب في التجديد النصفي، جاء من أجل الجمعية العمومية ومن أجل الصحفيين كافة، حتى أكون ظهيرًا قويا لهم للحصول على حقوقهم وحماية المهنة ومعالجة أزماتها.