بدء موسم توريد القمح المحلي غدًا.. والتموين: المستحقات خلال 48 ساعة

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 رسميًا غدًا الثلاثاء الموافق 15/4/2025، لينتهي 15/8/2025، حيث شدد الوزير على السداد الفوري ‏‏لمستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى من التوريد.

وأكد الدكتور شريف فاروق، استعداد الوزارة لموسم توريد القمح المحلي، موضحًا تجهيز ما يقرب من ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين، مشيرًا إلى أن استلام القمح المحلي من ‏المزارعين سيكون في جميع الصوامع التابعة لوزارة ‏التموين إضافة إلى صوامع البنك الزراعي المصري و‏صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر والتي يتواجد بها لجان استلام وفقًا للقرار الوزاري.‏ ‎

كما أكد وزير التموين، أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي 2025 من ‏‏المزارعين ليصبح 2200 جنيه بما يفوق سعر القمح المستورد، يأتي تشجيعًا للمزارعين على زيادة معدلات التوريد للدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎، وبما يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وشدد الوزير، على ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح للدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم حيث تم تحديد سعر 2200 جنيه لأردب القمح درجة نظافة 23.5، و2150 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23، و2100 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5.

في سياق متصل، أكد الدكتور شريف فاروق، إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة دائمة لمتابعة عمليات التوريد، إضافة إلى إنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية وغرف ‏‏عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعة توريد القمح وتذليل العقبات.

جدير بالذكر أن موسم حصاد القمح لهذا العام 2025 قد بدأ مبكرًا في عدد من المحافظات ومنها الفيوم والمنيا وأسوان.

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