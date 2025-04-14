رئيس الأعلى للإعلام يبحث مع وزير الإعلام اليمني سبل التعاون المشترك

كتب- محمد نصار:

استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، والوفد المرافق له الذي ضم د.علي الجبل، مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وبليغ المخلفي، المستشار الإعلامي للسفارة.

تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون الإعلامي في الفترة المقبلة، والاتفاق على دراسة إبرام بروتوكولات وتبادل الخبرات والتدريب بين البلدين، وتنشيط التعاون بين وسائل الإعلام المصرية واليمنية بما يتوافق مع قوة العلاقات التاريخية بين الشعبين.

وقال المهندس خالد عبد العزيز، إن العلاقات بين مصر واليمن تاريخية وترتبط بحضارة البلدين، مؤكدًا دعم ومساندة الإعلام المصري للدولة اليمنية وجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

من جانبه، أثنى معمر الإرياني، على جهود مصر في تحقيق الاستقرار في اليمن، موضحًا أن المواقف المصرية في دعم اليمن كانت ولا تزال ثابتة على مدار التاريخ.

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