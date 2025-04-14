قصور الثقافة تنظم أكثر من 100 فعالية ثقافية وفنية احتفاء بنجيب محفوظ

كتب- محمد شاكر:

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، برنامجا مكثفا بالقاهرة والمحافظات، ضمن فعاليات احتفال وزارة الثقافة بالأديب الكبير نجيب محفوظ، تحت شعار "محفوظ في القلب".

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتتنوع ما بين عرض الأفلام التسجيلية، المعارض والورش الفنية، اللقاءات التثقيفية، الأمسيات الشعرية، وورش الحكي، وذلك بمشاركة لفيف من الأدباء والمفكرين.

لقاءات تثقيفية وأفلام تسجيلية بالمحافظات

تنظم هيئة قصور الثقافة عددا من اللقاءات التثقيفية والأدبية من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وتنفذها الإدارات التابعة، تبدأ في السادسة مساء الأربعاء المقبل ١٦ أبريل، مع لقاءات الإدارة العامة للثقافة العامة، حيث يشهد قصر ثقافة مصر الجديدة، لقاء بعنوان "تشكلات الحارة المصرية في روايات نجيب محفوظ" بحضور د. عايدي جمعة، والسيد رشاد، ويديره د. طارق منصور.

ويشهد قصر ثقافة السويس لقاء بعنوان"شخصية نجيب محفوظ" يشارك به أنور فتح الباب، وصالح السيد، ويديره حاتم مرعي.

ويستضيف قصر ثقافة سوهاج لقاء بعنوان "جماليات اللغة في الأعمال الروائية لنجيب محفوظ"بحضور د. مصطفى رجب، ومحمد عبد المطلب.

وفي قصر ثقافة الأقصر يعقد لقاء بعنوان"نجيب محفوظ مرآة للتاريخ والمجتمع" بحضور د. الضوي محمد، د. النوبي عبد الراضي،

ويديره بكري عبد الحميد.

أما قصر ثقافة أسوان يستقبل لقاء بعنوان "دور نجيب محفوظ في تأسيس الرواية العربية" بمشاركة كل من أحمد أبو خنيجر، وتيسير النجار، يدير اللقاء جمال عدوي.

فيما يعقد بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية لقاء في السابعة والنصف مساءً، بعنوان"روايات نجيب محفوظ بين النص الأدبي والسينما" بحضور الأديبين منير عتيبة، وشوقي بدر يوسف، ويديره الأديب د. أحمد سماحة.

وتتواصل الفعاليات مع ندوات في السادسة مساء اليوم نفسه، تقدمها الإدارة العامة للجمعيات، وتشهد جمعية رعاية الفنون ورعاية التراث بالسويس، ندوة بعنوان "نجيب محفوظ إبداع لم ينقطع" بمشاركة قباري البدري وأحمد أبو سمرة.

وفي جمعية دار النسر الأدبية تعقد ندوة بعنوان "نجيب محفوظ وموعد مع العالمية" بحضور د. حسن مغازي، ومحمد الشحات.

وتستضيف جمعية رواد ثقافة قوص بقنا، ندوة بعنوان "سينما نجيب محفوظ" تقديم أحمد محمد حسن، وحسب الله أحمد.

وفي جمعية رواد ثقافة بلطيم بكفر الشيخ، تعقد ندوة بعنوان "المرأة في أدب نجيب محفوظ" تقديم إيهاب السيد، ومحمد عبد الحميد.

أما جمعية رواد ثقافة أسوان تستقبل ندوة "رحلة في عقل نجيب محفوظ" بمشاركة حسني الإتلاتي، وخالد عطا الله.

وتنفذ الإدارة العامة لرعاية المواهب ورشة فنية تصميم بورتريه بقصر ثقافة شبين الكوم في تمام الخامسة مساءً، بالإضافة إلى ورشة تدريبية لتقديم عرض مسرحي بقصر ثقافة المحلة في تمام السابعة مساء.

وتنفذ الإدارة العامة للمكتبات محاضرات بعنوان "نجيب محفوظ وجائزة نوبل"، بجانب تصميم مجلات حائط تتناول حياته ونشأته وأهم أعماله، وذلك بجميع مكتبات قصور الثقافة، في تمام الحادية عشرة صباحا.

أما الإدارة العامة للتمكين الثقافي، فتعقد ندوة بعنوان "نجيب محفوظ وجائزة نوبل" تقدمها د. سوسن رضوان، بمدرسة المكفوفين بمصر الجديدة، في تمام الحادية عشرة صباحا، بجانب ندوة تقدمها سحر عبد العليم، "أونلاين"، في تمام السابعة مساءً، فيما يشهد مركز شباب التجمع الأول ورشة فنية يوم ٢٤ أبريل، تدريب شيرين السيد، في تمام الحادية عشرة صباحا.



وتقدم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، عدة فعاليات من خلال الإدارة العامة للقصور المتخصصة، منها احتفالية في الحادية عشرة صباحا، بعنوان "شخصيات أسهمت في عزة الهوية المصرية"، بقصر الإبداع الفني في ٦ أكتوبر وتشمل معرضا للكتاب، ومحاضرة بعنوان "نجيب محفوظ .. نشأته وحياته وتاريخه الفني"، تقدمها ندى منصور، يليها مسابقة ثقافية، ولقاء بعنوان "عالم نجيب محفوظ السينمائي" تقديم محمد رفاعي.

كما تقام ورشة تصميم بورتريه تدريب نور الهدى حمدي، وأخرى لعمل تصميم ابتكاري خاص بغلاف رواية "خان الخليلي"، تنفيذ إيمان نوح، بجانب عرض فيلم تسجيلي بعنوان "نجيب محفوظ.. حكاية لا تنتهي".

أما في السابعة مساءً، يُعرض الفيلم التسجيلي"نجيب محفوظ ضمير عصره"، وذلك بقصر السينما بجاردن سيتي.



إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

يشهد إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي الذي يضم محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، وبني سويف"، فعاليات تنطلق اليوم الأحد ١٣ أبريل، بفرع ثقافة الفيوم، حيث تشهد مكتبة الطفل والشباب بسنورس، في السابعة مساءً، محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ وعالم الفتوة في الحارة المصرية"، تقديم الأديب د. عمر صوفي.

وتتواصل الفعاليات يوم ١٦ أبريل مع مسابقة ثقافية حول أعمال نجيب محفوظ، بمكتبة منية الحيط في تمام العاشرة صباحا تقديم إبراهيم معوض، بجانب معرض كتاب بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم، كما تقدم محاضرة بعنوان "الهوية المصرية والمواطنة في أعمال نجيب محفوظ" ببيت ثقافة طامية، تقديم عاطف سعيد، مدير البيت.

وتشهد مكتبة الطفل والشباب بطامية، معرضا للكتاب يستمر لمدة يومين، بجانب عرض فيلم وثائقي، وورشة حكي للأطفال بعنوان "حرافيش نجيب محفوظ"، تقديم د.غادة دكروري، دكتوراه في النقد الأدبي بكلية دار علوم.

وفي مكتبة الفيوم العامة، تعقد ندوة في السابعة مساءً بعنوان "حارة نجيب محفوظ.. أحداث وشخصيات"، يشارك فيها عصام الزهيري، والأديب د.عمر صوفي، ويديرها الكاتب محمد قاياتي، يليها عرض فيلم وثائقي.

وفي مكتبة الطفل والشباب بسنورس تقام محاضرة بعنوان "ثورة ١٩١٩ في روايات نجيب محفوظ" تقديم الأديب أحمد قرني، بجانب محاضرة يوم ٢٠ أبريل، بعنوان "الرواية التاريخية عند نجيب محفوظ"، يقدمها الكاتب أحمد طوسون في السابعة مساءً.

أما يوم ٢٣ أبريل يناقش مصطفى محمود، مدير مكتبة منية الحيط كتاب "نجيب محفوظ ..كاتب العربية الأول" تأليف فؤاد قنديل، وذلك في تمام العاشرة صباحا.

وفي فرع ثقافة القاهرة، يناقش بيت ثقافة أبو حشيش، في العاشرة صباح الثلاثاء ١٥ أبريل، كتاب "المرأة في أدب نجيب محفوظ" تأليف فوزية العشماوي، تنفيذ منى عادل، أخصائي المكتبات، وتقام في صباح اليوم التالي محاضرة بعنوان "أمير الرواية العربية"، بقصر ثقافة المطرية، يعقبها تصميم مجلة حائط، وإقامة معرض كتب.

ويشهد قصر ثقافة عين حلوان، لقاء تثقيفيا، ومجلة حائط تنفيذ هدى مرسي، أخصائي الثقافة العامة.

وفي فرع ثقافة بني سويف تقام محاضرات يوم الأربعاء ١٦ أبريل، تبدأ بمحاضرة بعنوان "نجيب محفوظ سيرة ومسيرة" بمكتبة النادي الرياضي في تمام الحادية عشرة صباحا، تقديم نبيل سيد، بجانب محاضرة "نجيب محفوظ في القلب" ببيت ثقافة الفشن، تقديم ربيع قطب، وأخرى بعنوان "الحارة المصرية في أدب نجيب محفوظ"، بمكتبة سمسطا في تمام الرابعة مساءً، تقديم أحمد الشريف.

وفي السادسة مساءً، يشهد قصر ثقافة ببا محاضرة بعنوان "أثر تقنية السرد لكتابات نجيب محفوظ على تكوين الصورة السينمائية" تقديم شريف صلاح، وتقام ببيت ثقافة أهناسيا المدينة محاضرة بعنوان "الواقعية المصرية في أدب نجيب محفوظ"، تقديم مصطفى محمود.

وفي فرع ثقافة الجيزة، تقام ورشة حكي، وورشة رسم بورتريه، وذلك يوم الثلاثاء ١٥ أبريل بمكتبة الشيخ زايد الثقافية، تدريب إسراء أسامة، في تمام السادسة والنصف مساءً، وفي اليوم التالي تقدم ورشة حكي، بمكتبة الكوم الأحمر، لمناقشة كتاب "في حب نجيب محفوظ" تأليف رجاء النقاش، وتقيم مكتبة الناصرية محاضرة بعنوان "رمضان في روايات نجيب محفوظ.. رواية خان الخليلي والثلاثية نموذجا"، بجانب ورشة حكي عن حياة نجيب محفوظ وأهم أعماله، تقدمها نهى الكاشف وعبير السيد بمكتبة البحر الأعظم، فيما تنفذ رانيا محمد ورشة حكي بمكتبة أطفيح في الحادية عشرة صباح الخميس.



ويقدم فرع ثقافة القليوبية فعالياته يوم ١٦ أبريل وتشمل معرض للكتاب بمكتبة كفر طحلة، محاضرة بعنوان "الأديب العالمي نجيب محفوظ .. نشأته ودوره في الأدب العربي" يقدمها الشاعر سليمان الزهيري، في الحادية عشرة ببيت ثقافة طوخ، بالإضافة إلى ورشة حكي بقصر ثقافة القناطر الخيرية، الساعة ١٢ مساءً، تقديم منار الإسلام رجب.

إقليم غرب ووسط الدلتا

وفي إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي الذي يضم محافظات " الإسكندرية، الغربية، البحيرة، مطروح، والمنوفية"، تقدم الهيئة فعاليات متنوعة تبدأ الأربعاء المقبل، من أبرزها محاضرة ببيت ثقافة ٢٦ يوليو بالإسكندرية بعنوان "نجيب محفوظ في القلب" تقديم الباحثة زينب محمد طه، في تمام الحادية عشرة صباحا، وتتواصل الفعاليات المنفذة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية بلقاء بمدرسة الرمل الثانوية للبنات، تقديم الشاعر جابر بسيوني، وفي قصر ثقافة الأنفوشي تنفذ ورش فنية، بدءا من الساعة ١٢ مساءً، بجانب لقاء بعنوان "نجيب محفوظ في عيون أدباء الإسكندرية" بحضور الشاعر جابر بسيوني والأديب محمد عطية، وذلك في تمام السادسة مساءً.

ويشهد قصر ثقافة الشاطبي في التوقيت نفسه، لقاء بعنوان "جماليات سينما نجيب محفوظ" بحضور الناقد والسيناريست سمير الجمل، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والفنان التشكيلي د. خالد هنو، يدير اللقاء الأديب علاء أحمد، هذا بالإضافة إلى لقاء بقصر ثقافة برج العرب بعنوان "أشهر أعمال نجيب محفوظ" بحضور الأديب د. فوزي خضر، والشاعرة سالمين أبو سريس.

ويقدم فرع ثقافة مطروح، عدد من المحاضرات، أيضا يوم الأربعاء في تمام الثانية عشرة مساءً، وتشمل محاضرة بمدرسة مجمع القصر بعنوان "نجيب محفوظ أسطورة الأدب"، محاضرة

بمدرسة براني الثانوية بعنوان "أهم أعمال نجيب محفوظ" تقديم عمر عبد السلام، وأخرى ببيت ثقافة الضبعة بعنوان "نجيب محفوظ.. نشأته ومؤلفاته"، هذا بالإضافة إلى أمسية أدبية بعنوان "رؤية في أعمال نجيب محفوظ" بقصر ثقافة مطروح، تقديم محمود خليل.



وفي فرع ثقافة الغربية تقام عدة فعاليات بقصر ثقافة طنطا تشمل محاضرة بعنوان "روايات نجيب محفوظ والهوية المصرية"، معرض للكتاب، أمسية أدبية، وفقرات فنية.

كما تقام محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ من الحارة المصرية للعالمية"، ومعرض للكتاب، بدار الكتب بطنطا، هذا بالإضافة إلى

محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ من حرافيش وسط البلد للعالمية" بقصر ثقافة المحلة، وأخرى بعنوان "مصر في عيون نجيب محفوظ" بمكتبة محلة أبو علي.

وتتواصل الفعاليات مع لقاء بعنوان "نجيب محفوظ وتأثير الأدب على المجتمع" ببيت الفريق الشاذلي، وآخر بعنوان "دور نجيب محفوظ في تأسيس الرواية العربية"، يعقبه أمسية أدبية، وذلك

ببيت ثقافة كفر الزيات، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "السيرة الذاتية لنجيب محفوظ" ببيت ثقافة السنطة.

وفي فرع ثقافة البحيرة، يشهد يوم الأربعاء ١٦ أبريل عدة فعاليات خلال الفترة الصباحية منها ورشة تصميم غلاف كتاب ببيت ثقافة الدلنجات تدريب محمد النجار، محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ بين الفن والواقعية" يقدمها د. هشام رسلان، بمدرسة الدلنجات الإعدادية القديمة للبنات.

كما تستقبل مدرسة رياض الصالحين لقاء بعنوان "نجيب محفوظ ونوبل" تقديم عمرو عبد التواب، وفي المدرسة الثانوية التجارية للبنات تقام محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ والتراث الشعبي في المحروسة" تقديم محمد عراقي، يعقبها ورشة فنية وتصميم مجلة حائط.

وتشهد المدرسة الثانوية للبنات لقاء بحضور الأديب محمد صلاح زكريا، د. بهاء الدين محمود، ويقدم نادي أدب بيت ثقافة إدكو لقاء بعنوان "أعمال نجيب محفوظ "بحضور د. أحمد صلاح كامل.

وفي مدرسة المحمودية الثانوية للبنات تعقد ندوة بعنوان "أدب نجيب محفوظ بين الواقعية والرمزية"، بمشاركة الأديبين منير الركايبي، وأيمن متولي، يديرها الأديب علي محمد.

كما تقيم مكتبة حوش عيسى، محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ وأهم أعماله" بمدرسة جلال قريطم الإعدادية.

كما يشهد مجلس قرية سمخراط لقاء بعنوان "نجيب محفوظ حياته ومؤلفاته" بمشاركة الأديب أحمد الجندي والشاعر علي الجمال.

أما بيت ثقافة شبراخيت يقيم محاضرة بعنوان "حياة وأعمال نجيب محفوظ"في تمام الثانية عشرة مساءً، تقديم محمد الحناطي، ويستضيف بيت كوم حمادة، في السابعة مساءً، لقاء بعنوان "نجيب محفوظ في القلب" تقديم منار الخولي.

وتختتم الفعاليات صباح الخميس ١٧ أبريل مع لقاء بقصر ثقافة الطفل، بعنوان "ملامح الحارة المصرية في أعمال نجيب محفوظ" يقدمه حسن المصري.

ويقدم فرع ثقافة المنوفية فعاليات متنوعة يوم ١٦ أبريل، تبدأ مع صالون ثقافي بعنوان "محفوظ في القلب" بقصر ثقافة شبين الكوم.

وتتواصل ببيت ثقافة البتانون مع مناقشة كتاب "أنا نجيب محفوظ" تأليف إبراهيم عبد العزيز، كما يقيم بيت ثقافة أشمون محاضرة بعنوان "حياة نجيب محفوظ"، بالإضافة إلى ورشة حكي بعنوان ،"ابن الحارة المصرية" ببيت ثقافة ميت أبو الكوم، ومحاضرة بعنوان "نجيب محفوظ والهوية الوطنية" ببيت ثقافة قويسنا، ولقاء لمناقشة أهم أعماله ببيت ثقافة دنشواي.

إقليم القناة وسيناء الثقافي

ويقدم إقليم القناة وسيناء الثقافي الذي يضم محافظات "السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء وجنوب سيناء"، برنامجا مكثفا

ينطلق من فرع ثقافة بورسعيد غدا الاثنين ١٤ أبريل، مع لقاء بنادي أدب قصر ثقافة بورسعيد بمشاركة صلاح حسان وسعيد صالح، في تمام الثامنة مساءً.

وتتواصل الفعاليات يوم الأربعاء ١٦ أبريل وتشمل، ورش حكي بكل بيت ثقافة الكاب، وبيت ثقافه أم خلف، بجانب محاضرة بعنوان "السيرة الأدبية لنجيب محفوظ" بقصر ثقافة بورسعيد.

كما تنظم عدة فعاليات بعدد من المدارس، ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، منها ورشة فنية بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية تنفيذ أمنية الزيني، لقاء بعنوان "السيرة الذاتية وأهم أعمال نجيب محفوظ" تقديم سناء حمدان، وذلك بالمدرسة الإسلامية الإعدادية للبنات، لقاء آخر بمدرسة المناصرة المشتركة تقديم محمد حجازي، وتشهد مدرسة الملك فيصل الإعدادية محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ حياته وأعماله الأدبية" بجانب ورشة فنية، هذا بالإضافة إلى لقاءات تثقيفية في الثامنة مساءً، بكل من مركز شباب بورفؤاد، ومركز شباب بورسعيد.

وفي فرع ثقافة السويس تقام محاضرة يوم الأربعاء، بقصر ثقافة السويس بعنوان "نجيب محفوظ الكاتب والانسان" يحاضرها الأديب عادل أبو عويشة، يعقبها لقاء بعنوان "الهوية المصرية في أدب نجيب محفوظ" تقديم الشاعر أحمد أبو سمرة.

وفي فرع ثقافة الإسماعيلية تعقد ندوة في اليوم نفسه، بعنوان "أثر إبداعات نجيب محفوظ على مسيرة الثقافة المصرية"بمشاركة آمال عبد المعطي، وسمير قاعود، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وتستقبل المدرسة الثانوية الزراعية بالتل الكبير لقاء بعنوان "أعمال نجيب محفوظ والهوية المصرية"، تقديم د. سيد حجازي، كما تشهد

مدرسة القصاصين الثانوية المشتركة، ورشة حكي بعنوان "أديب نوبل"يقدمها حسني عبد السلام.

وفي فرع ثقافة جنوب سيناء، تنفذ محاضرة بعنوان "من هو نجيب محفوظ" في العاشرة صباحا ببيت ثقافة أبو زنيمة، تقديم كارم حسين.

كما تقام محاضرة بقصر ثقافة طور سيناء بعنوان "لماذا فاز نجيب محفوظ بجائزة نوبل"، تقديم أحمد بدير، بجانب ورشة فنية وعرض لفرقة الأطفال للفنون الشعبية تدريب أسامة إبراهيم.

فيما يشهد قصر ثقافة شرم الشيخ في الثامنة مساءً، أمسية ثقافية بعنوان "أعمال نجيب محفوظ"، بحضور الصحفي أحمد مجدي، يديرها الشاعرة أميمة إسماعيل، مديرة القصر، يعقبها عرضا فنيا لفريق كورال الطفل بقيادة المايسترو عمر عدلي.

أما فرع ثقافة شمال سيناء يقيم محاضرة ببيت ثقافة رابعة بعنوان

"من أعمال نجيب محفوظ"، تقديم سليمان منصور، بجانب ورشة فنية بمكتبة ضاحية السلام، وأخرى بقصر ثقافة العريش يليها أمسية شعرية.

إقليم شرق الدلتا

وينفذ إقليم شرق الدلتا الثقافي، الذي يضم محافظات "الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، والدقهلية" عدة فعاليات، تنطلق من محافظة الشرقية، يوم الثلاثاء ١٥ أبريل مع محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ نشأته وأهم أعماله" بيت ثقافة أبو حماد في تمام الحادية عشرة صباحا، وتتواصل الفعاليات في اليوم التالي مع محاضرات حول أعمال نجيب محفوظ بكل من بيت ثقافة بردين، قصر ثقافة أبو كبير، قصر ثقافة الطفل بالحلمية، مكتبة ههيا، مكتبة الصوفية، بيت ثقافة الإبراهيمية، بيت ثقافة القنايات، مكتبة صفط زريق، مكتبة يوسف إدريس بالبيروم، بمكتبة الفرايحة، وقصر ثقافة ديرب نجم.

ويشهد قصر ثقافة العاشر من رمضان، ورشة حكي تقديم حنان ماجد، وينفذ بيت ثقافة شنبارة الميمونة لقاء لمناقشة كتاب "نجيب محفوظ والسينما" تأليف سمير فريد، وتستقبل المدرسة الشاملة بالصالحية الجديدة محاضرة بعنوان "مسيرة نجيب محفوظ" تقديم سماح فتحي، بجانب محاضرة تقدمها أسماء الهادي بمكتبة الصنافين بعنوان "أهم روايات نجيب محفوظ" في تمام الخامسة مساءً، كما يقيم قصر ثقافة بلبيس محاضرة بعنوان "أدب نجيب محفوظ" تقديم محمد سمير عشري في تمام السابعة مساءً، وتختتم الفعاليات صباح يوم ١٧ أبريل مع محاضرة بعنوان "حياة نجيب محفوظ"يقدمها أحمد عبد الباسط، ببيت ثقافة مباشر.

وفي فرع ثقافة كفر الشيخ تقام عدة محاضرات يوم الأربعاء ١٦ أبريل، ويشهد بيت ثقافة الحامول محاضرة بعنوان "رحلة في ثلاثية نجيب محفوظ" تقديم الشاعر عبد الله الصوفي، في تمام الحادية عشرة صباحا، كما تعقد محاضرة تحمل نفس العنوان، بمدرسة قلين الثانوية الصناعية، يقدمها إسماعيل بريك.

ويستقبل مركز الرحمن التعليمي، محاضرة بعنوان "الحارة الشعبية وتجلياتها في أدب نجيب محفوظ" تقديم سماء فهمي، كما يعقد لقاء بعنوان "نجيب محفوظ رائد الرواية العربية" بكل من مدرسة الحسنين الإعدادية، وقصر ثقافة صالح الشرنوبي.

وفي قصر ثقافه دسوق، تقام محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ أديب ومفكر"، في تمام ١٢ مساء بالمكتبة العامة، تقديم الشيخ شريف أبو سعدة، وتختتم فعاليات الفرع يوم الخميس ١٧ أبريل بلقاء بعنوان "نوبل والعرب" بقرية محلة القصب تقديم أحمد أبو رحاب.

وينظم فرع ثقافة دمياط يوم ١٦ أبريل عددا من اللقاءات التثقيفية منها "الاحتفاء بنجيب محفوظ لتعزيز الهوية المصرية" بمكتبة مصر العامة، بمشاركة أمل البرمبالي وحلمي ياسين، بجانب لقاء بعنوان "نجيب محفوظ وتأثيره في الثقافة المصرية" بمدرسة زهرة المدائن بدمياط الجديدة، تقديم صلاح مصباح.

كما يعقد لقاء بعنوان "نجيب محفوظ أيقونة الرواية العربية"

بمؤسسة الابن الخاص بكفر سعد، تقديم محمود العباسي، وآخر بعنوان "نجيب محفوظ من الحارة إلى العالمية" بمكتبة ميت الخولي، تقديم أيمن عبد الرحمن.

وتقام محاضرة بعنوان "لمحة من حياة الأديب نجيب محفوظ" بكل من بمركز شباب كفر البطيخ، والمدرسة الإعدادية المشتركة بالزرقا، هذا بجانب لقاء أدبي بقصر ثقافة فارسكور، وورشة حكي

بالمدرسة الإعدادية بنات بالسرو.

وتتواصل الفعاليات بمحاضرة بعنوان "نجيب محفوظ من الجمالية إلى القاهرة" بكتبة ميت أبو غالب، تقدمها أميرة شمس، بجانب لقاء بمدرسة الغوابين تقديم حفيظة سعد، وآخر بعنوان" نجيب محفوظ تراث مصر الأدبي" بالمجلس المحلي بكفر المنازلة، تقديم نداء رضوان.

ويقدم فرع ثقافة الدقهلية يوم الأربعاء أيضا عدة فعاليات منها، احتفالية ببيت ثقافة تمي الأمديد تتضمن محاضرة، ولقاء شعري، عرض فني للموهوبين، بمشاركة كل من د. البسيوني جاد، د. خالد عبد الفتاح، محمد منصور، والشاعر جابر الأسد.

بجانب احتفالية أخري ببيت ثقافة زكريا الحجاوي بالمطرية، و لقاءات أدبية بكل من مدرسة السيدة خديجة، قصر ثقافة منية النصر، وبيت ثقافة المنزلة.

ويشهد قصر ثقافة نجيب سرور، يوما ثقافيا يتضمن: محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ في القلب"، ورشة فنية، ومعرض كتاب، هذا بالإضافة إلى لقاء بعنوان "نجيب محفوظ ثورة إبداعية" تقدمها لبنى بديع، بمدرسة أبو قراميط الإعدادية المشتركة.

إقليم وسط الصعيد

وينفذ إقليم وسط الصعيد الثقافي الذي يضم محافظات "الوادي الجديد، أسيوط، سوهاج، والمنيا" فعاليات مميزة، تنطلق يوم الأربعاء ١٦ أبريل بفرع ثقافة الوادي الجديد، وتشمل ورشة فنية بمكتبة شرق بولاق، تنفيذ هناء بشير في الحادية عشرة صباحا، ولقاء أدبيا بقصر ثقافة الخارجة، تقديم مصطفى معاذ، رئيس نادي الأدب المركزي، في تمام الثامنة مساء.

ويشهد اليوم التالي ورشة حكي ببيت بثقافة بلاط، في تمام الحادية عشرة صباحا، تقديم محمد أبو العلا، بجانب لقاء حول أعمال الأديب الراحل، يقدمه الشاعر طارق فراج، ببيت ثقافة موط، في تمام الثامنة مساءً.

وفي فرع ثقافة أسيوط، تقام محاضرة يوم ١٦ أبريل بقصر ثقافة أسيوط بعنوان "الشخصية عند نجيب محفوظ"، تقديم رأفت عزمي، يعقبها لقاء بعنوان"التطور الفلسفي في إبداعات نجيب محفوظ " تقديم علي عبد الرازق.

وتستضيف مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة عدة لقاءات بعنوان "عالم نجيب محفوظ الروائي" تقديم أحمد الشافعي،

"الواقعية عند نجيب محفوظ" تقديم مصطفى البلكي، و"المكان والزمان عند نجيب محفوظ" تقديم أيمن رجب طاهر.

ويقدم فرع ثقافة سوهاج يوم الأربعاء أيضا محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ أعمال لا تنسى" بقصر ثقافة المنشأة، بحضور الأديب أوفي الأنور.

وتشهد مكتبة رفاعة الطهطاوي، لقاء بعنوان "إبداع نجيب محفوظ والدرامار يقدمه عبد الحافظ بخيت، ويعقبه لقاء آخر بعنوان "أهم الأعمال الأدبية لنجيب محفوظ" تقديم بهاء الدين رمضان.

أما فرع ثقافة المنيا، ينظم معرضا للكتاب يوم ١٦ أبريل، بقصر ثقافة المنيا، يليه لقاء تثقيفي، وتستضيف مدرسة الشهيد عمرو الثانوية للبنات بدير مواس، لقاء آخر بعنوان "أدب نجيب محفوظ في مواجهة الفكر المتطرف" بمشاركة كل من أحمد عبد الغفور، والحسن عبد السميع.

إقليم جنوب الصعيد

كما تقدم الهيئة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برنامجا ثقافيا تنفذ فعالياته يوم الأربعاء ١٦ أبريل من خلال الفروع الثقافية بمحافظات " البحر الأحمر، قنا، أسوان، والأقصر"، وتشمل محاضرة بقصر ثقافة قنا بعنوان "مصر المحروسة في كتاب نجيب محفوظ"، تقديم أشرف البولاقي.

ويقيم فرع ثقافة أسوان محاضرة بقصر ثقافة العقاد، بعنوان "انعكاس البيئة المصرية فى روايات نجيب محفوظ" تقديم الشاعر محمد علاء.

ويقيم فرع ثقافة الأقصر محاضرة في الحادية عشرة صباحا، بعنوان "نجيب محفوظ أديب كسبته الرواية" وذلك بقصر ثقافة حاجر العديسات، تقديم وليد الضوي، يعقبها عرض فيلم تسجيلي عن حياة الأديب الراحل.

وتختتم الفعاليات بمحاضرة يقدمها فرع ثقافة البحر الأحمر بعنوان "دور نجيب محفوظ في تطوير الرواية العربية" وذلك بقصر ثقافة الغردقة.

اقرأ أيضا:



بعد أيام.. موعد تغيير توقيتات غلق المحال والمقاهي والسوبر ماركت



استقبله أمير قطر.. السيسي يصل الدوحة في مستهل جولته الخليجية



