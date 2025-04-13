ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس غدًا الاثنين بدرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الطقس سيكون مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.

وأكدت الهيئة أن الحرارة على القاهرة الكبرى 25 درجة، و20 درجة على السواحل الشمالية و25 درجة على شمال الصعيد و28 على جنوب الصعيد.

وتابعت: "تصل الحرارة الصغرى بين 13 و15 درجة على أغلب المناطق.

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