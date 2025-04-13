يؤدي لانحرافات سلوكية.. استشاري نفسي يُحذر من تجاهل أسئلة الأطفال

كتبت- داليا الظنيني:

حذر الدكتور نور أسامة، استشاري نفسي وعضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، من خطورة تجاهل أسئلة الأطفال المتعلقة بالتوعية الجنسية، مؤكدًا أن هذا التجاهل قد يدفعهم إلى البحث عن المعلومات من مصادر غير موثوقة، مما يعرضهم لخطر الانحرافات السلوكية والاعتداء الجنسي.

وأوضح "أسامة"، خلال حواره في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، أن الرد على أسئلة الأطفال يجب أن يكون تدريجيًا ومناسبًا لأعمارهم، لتجنب إثارة فضولهم بطرق غير آمنة.

وأشار إلى أن تجاهل هذه الأسئلة قد يدفع الأطفال للبحث عن المعلومات من الأصدقاء أو الإنترنت، مما يعرضهم لأفكار مغلوطة وسلوكيات منحرفة قد تستمر معهم حتى مرحلة المراهقة، مثل مشاهدة المواقع الإباحية أو إدمان العادة السرية، وقد تتطور أحيانًا لسلوكيات أكثر خطورة كالتحرش أو العلاقات غير السليمة.

كما نبه أسامة إلى وجود علامات قد تدل على تعرض الطفل للاعتداء الجنسي، مثل اضطرابات النوم، والتغيرات السلوكية المفاجئة، والتبول اللا إرادي، واللعب بعدوانية. وأكد أن هذه الأعراض قد تظهر بشكل جزئي وتستمر لأكثر من شهرين.

وأشار الخبير إلى أن وجود مشاعر إيجابية لدى الطفل تجاه المعتدي، كما عرضته بعض الأعمال الدرامية، يعود غالبًا إلى غياب دور الأب، ما يجعل الطفل يبحث عن الحنان أو الاحتواء في مصادر أخرى قد تستغله، مؤكدًا على أهمية توازن دور الأبوين في التربية لحماية الأطفال نفسيًا وسلوكيًا.