هتختار البكالوريا أم الثانوية العامة؟.. "التعليم" توضح الفرق بين النظامَين

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل المقارنة بين نظام الثانوية العامة المعتمد حاليًّا، ومقترح "شهادة البكالوريا المصرية" الذي يُنتظر أن يشكل نقلة نوعية في مستقبل التعليم الثانوي بمصر، عبر تعديل جوهري في هيكل الدراسة وفرص التقييم والتوجيه الجامعي.

المواد الدراسية.. 7 مواد بدلاً من 11

تتركز الثانوية العامة، وَفق النظام القائم حاليًّا، على الصف الثالث الثانوي فقط؛ حيث يدرس الطالب ما مجموعه 11 مادة خلال الصفَّين الثاني والثالث، بينما تتضمن السنة النهائية وحدها 5 مواد فقط، بعد التعديلات الأخيرة.

أما في البكالوريا المصرية، فيُوزع العبء الدراسي على عامَين (الثاني والثالث الثانوي)، ويتضمن المقترح دراسة 7 مواد فقط؛ ما يُخفف الضغط الأكاديمي على الطلاب.

فرص الامتحان وتحسين المجموع

ويحصل الطالب في النظام التقليدي على فرصة واحدة للامتحان في الدور الأول، مع إمكانية إعادة الامتحان في الدور الثاني بنصف الدرجة فقط، دون إمكانية لتحسين المجموع. كما لا يُتاح له تغيير التخصص بعد اختياره مسارًا معينًا.

ويمنح نظام البكالوريا المصرية، في المقابل، مرونة أكبر؛ حيث يُسمح للطالب بإجراء محاولات متعددة في كل من الصفَّين الثاني والثالث، ويتم احتساب الدرجة الأعلى في كل مادة. ويتيح للطالب تغيير مساره الدراسي من خلال دراسة مواد إضافية.

طريقة حساب الدرجات وتوزيع المسارات

تعتمد الثانوية العامة الحالية على مجموع درجات الصف الثالث فقط، الذي يُحتسب من 320 درجة، بينما تكون مواد مثل التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع أو لا تُضاف إليه.

أما في نظام البكالوريا المصرية، فيُحتسب المجموع النهائي من 700 درجة بواقع 100 درجة لكل مادة، وتُعد التربية الدينية مادة أساسية تدخل ضمن المجموع.

ويعتمد المقترح الجديد على أربعة مسارات رئيسية؛ تشمل: "الطب وعلوم الحياة"، و"الأعمال"، و"الهندسة وعلوم الحاسب"، و"الآداب والفنون"؛ لتمنح الطالب مسارات تخصصية أكثر وضوحًا.

اللغة الأجنبية الثانية بين التخصص والاختيار

وتُعتبر اللغة الأجنبية الثانية، في النظام القديم، مادة غير مضافة للمجموع، ووفق نظام البكالوريا فإن هذه المادة تصبح تخصصًا أساسيًّا ضمن مسار "الآداب والفنون"، ويُخير الطالب بين دراستها أو اختيار مادة علم النفس؛ ما يفتح المجال أمامه لاختيار ما يتناسب مع ميوله وقدراته.

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