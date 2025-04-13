فيديو.. "معلومات الوزراء" يرصد تقنيات تصنيع الصواريخ والقنابل في مصر

كتب- محمد نصار:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقطع فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت جولة من داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، وتحديدًا مصنع "صقر" للصناعات الدفاعية المتطورة، لتسليط الضوء على مدى التقدم الذي وصلت إليه مصر في مجال صناعة الصواريخ والقنابل.

الجولة شملت عقد لقاء مع رئيس مجلس إدارة مصنع صقر للصناعات المتطورة، الذي أوضح أن المصنع أُنشئ عام 1949، وانضم إلى الهيئة العربية للتصنيع عام 1975 بهدف تطوير الصناعات العسكرية في مصر.

وتبلغ مساحة المصنع حوالي 2 مليون متر مربع، ويختص بتصنيع الأنظمة الدفاعية، وإنتاج بعض المنتجات المدنية.

ويتم تصدر منتجات مصنع صقر إلى عدد من الدول الإفريقية، ويتميز بقدرته على إنتاج مجموعة واسعة من المعدات، من بينها القنابل بمراحلها المختلفة.

ويمتلك المصنع، في مجال صناعة الصواريخ، المنتج "صقر"، الذي يُستخدم في أكثر من غرض، ويستهدف بشكل خاص السوق الإفريقية.

كما ينتج المصنع قاذفات "آر بي جي" وذخيرتها، حيث بدأ إنتاجها منذ عام 1975، وتم إدخال تطويرات متتالية عليها.

ومن أبرز أبرز منتجات المصنع في هذا المجال سلاح "فتح الثغرات"، المستخدم داخل سلاح المهندسين، والذي جرى استخدامه في حرب الخليج.

أما في مجال المنتجات المدنية ذات الطابع العسكري، ينتج مصنع صقر، أسطوانات الكلور، وماكينات شبك الأعشاب المستخدمة في حجز الشوائب بمحطات الرفع، والتي تُصنع من معادن عالية الكفاءة.

كما ينتج مصنع صقر "النانومان" المخصص للأغراض المدنية، ويتميز بقدرته على العزل الكامل والحفاظ على خصائص المنتج دون التأثير على كفاءته.

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