وزير الري: صيانة وتطوير منظومة مراقبة وتشغيل السد العالي

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وأعمال الصيانة الجارية لخزان أسوان، وموقف إيراد نهر النيل وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وأعمال تشغيل السد العالي لاستيفاء التصرفات المطلوب إطلاقها من السد.

وأشار الدكتور سويلم، في بيان السبت، إلى أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0، خاصة مع أهمية السد العالي باعتباره أهم منشأ مائي في مصر وأعظم مشروع هندسي في القرن العشرين.

وأكد حرصه على متابعة موقف المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي، ومتابعة موقف إيراد النهر على مدار الساعة، بما يحقق إطلاق التصرفات المائية المطلوبة من السد العالي طبقًا للاحتياجات المائية على امتداد الوادي والدلتا.

كما أكد أهمية أعمال صيانة خزان أسوان وبواباته للحفاظ على سلامته الإنشائية وضمان سلامة تشغليه والحفاظ على قيمته التاريخية كجزء من مجهودات الحفاظ على منظومة السد العالي وضمن أعمال تأهيل وصيانة المنشآت المائية في مصر.

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