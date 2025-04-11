وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان موقفي عبدالمنعم رياض والسيدة عائشة ومحطات الوقود

كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم عددًا من مواقف النقل الجماعي ومحطات الوقود بالقاهرة وذلك للاطمئنان على حركة نقل الركاب وانتظام العمل بالمواقف والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة لركوب السيارات بعد زيادة أسعار المواد البترولية.

تضمنت جولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة المرور على موقفي السيدة عائشة وعبدالمنعم رياض حيث استمعا من مدير الموقف إلى شرح حول الإجراءات التي تم اتخاذها بالموقف فيما يخص تعديل تعريفة الركوب في مختلف الخطوط والتي تتراوح ما بين 10% إلى 15%، بالإضافة إلى تعليق السيارات للتعريفة الجديدة في أماكن واضحة للمواطنين بالموقف.

كما حرصت الدكتورة منال عوض، والدكتور إبراهيم صابر، على التحدث مع عدد من المواطنين المترددين على موقفي عبدالمنعم رياض والسيدة عائشة بخصوص تعريفة الركوب الجديدة ومدى التزام السائقين بالمواقف بها والتي تم طباعتها وتعليقها في أماكن واضحة للجميع.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية، المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية بخلاف التي تم الإعلان عنها في جميع الخطوط بعد الزيادات الجديدة في أسعار المواد البترولية.

كما طلبت من المواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى في حال وجود أي مخالفات من السائقين والتواصل مع الخط الساخن وغرفة عمليات محافظة القاهرة ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة للإبلاغ عن أي مخالفات.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، باستمرار الجولات الميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في الفترات الصباحية والمسائية لمتابعة انتظام حركة المواقف والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وشددت على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في هذا الشأن.

كما أجرت منال عوض ومحافظ القاهرة، جولة مفاجئة على عدد من محطات الوقود بالعاصمة للتأكد من توافر الحصص كاملة وعدم الاتجار بالمواد البترولية في السوق السوداء أو محاولة احتكارها لاستغلال المواطنين والالتزام بالأسعار المقررة.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية، على إجراء معايرة لطرمبات السولار والبنزين في المحطات للتأكد من عملها بصورة سليمة وعدم وجود غش في الكميات المنصرفة منها بما يتوافق مع هو موجود على شاشة الطرمبات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، ضرورة المتابعة الجيدة لعمل محطات الوقود بالقاهرة وأخذ عينات من المحروقات بصفة دائمة للتأكد من عدم وجود أي مخالفات، وتعاون غرفة عمليات مديريات التموين بالعاصمة مع الأحياء والمحافظة.

من جانبه أكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق في التعريفة الجديدة، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، وكانت الزيادة 10% على معظم الخطوط، ولم تتجاوز 15% فى الخطوط الطويلة.

وأشار إلى أنه تم وضع الملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأكد صابر، وجود تنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتي السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

كما أكد محافظ القاهرة، قيام مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب محافظ القاهرة، المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة وإبلاغ مدير الموقف في حال وجود أي مخالفات من السائقين.

رافق الوزيرة والمحافظ في جولتهما، اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والمهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، واللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، واللواء عاطف غالي، مدير إدارة مشروع السرفيس بالقاهرة، وناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

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