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بنسبة تصل 15%.. محافظة الإسكندرية تعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة- مستندات

10:30 ص الجمعة 11 أبريل 2025
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

اعتمدت محافظة الإسكندرية؛ صباح اليوم الجمعة؛ تعريفة ركوب جديدة تشمل سيارات الأجرة، وسائل النقل الداخلية والخارجية، والنقل العام بنسبة زيادة تصل إلى15%، وذلك بعد قرارات لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول بتحريك أسعار بعض المنتجات البترولية.


وأكد الفريق أحمد خالد ، محافظ الإسكندرية، أن اللجنة المكلفة بتعديل التعريفة أخذت بعين الاعتبار مسافة خطوط السير وعدد الرحلات لضمان العدالة في تسعير الأجرة، وبناءً على مقترحات مشروع محطات الركاب والانتظار.


وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان الواضح عن الأسعار الجديدة في جميع مواقف النقل والمحطات، وإلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية تتضمن خط السير والتعريفة المحددة، بهدف منع أي تلاعب أو تجاوز.

وأشار المحافظ إلى توجيه إدارة مشروع محطات الركاب بسرعة تطبيق التعليمات، مع تكثيف الرقابة الميدانية على مدار الساعة لضمان الالتزام الكامل بالتعريفة المعتمدة. وأكد أن الإجراءات القانونية ستتخذ ضد أي مخالفات يتم رصدها.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية في مركز السيطرة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، معلناً عن أرقام الطوارئ (114 - 4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134) لاستقبال الشكاوى أو البلاغات المتعلقة بالتعريفة الجديدة. تأتي هذه الخطوة لضمان الشفافية والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.

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