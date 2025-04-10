رئيسة القومي للمرأة تشارك في تكريم نجوم وصناع مسلسل "لام شمسية" بوزارة التضامن

كتبت- نور العمروسي:

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، مساء اليوم في حفل تكريم لنجوم وصناع مسلسل "لام شمسية" الذي أنتجته الشركة المتحدة وأذيع خلال شهر رمضان المعظم" الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، والدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة، ونشوى الحوفي عضوة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من قيادات المجلس.

من جانبها قالت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الدراما تعد من أقوى أشكال الفنون تأثيرًا في تشكيل وعي المجتمعات وتوجيه الأنظار نحو القضايا المسكوت عنها أو تجاهلها لفترات طويلة فهي لا تكتفي فقط بعرض الواقع بل تتجاوزه لتناقش أبعاده وتفكك صمته خاصة حينما يتعلق الأمر بملفات شائكة مثل التحرش بالأطفال – تلك الجريمة الصامتة التي تهدد براءة الطفولة وأمن الأسر."

وأضافت أن مسلسل "لام شمسية" جاء ليُجسد نموذجًا فنيًا رفيعًا في كيفية طرح هذه القضايا بمستوى من الحرفية والإنسانية يستحق الإشادة لم يكن النجاح الذي حققه المسلسل جماهيريًا ونقديًا مصادفة، بل كان نتاج رؤية واعية وسرد درامي ناضج وحرص واضح على تقديم عمل متكامل من حيث الفكرة والطرح والتنفيذ.

وتابعت:" لقد لمسنا جميعًا كيف استطاع العمل أن يعكس الواقع دون صدام وأن يُحفّز المشاهد للتفكير والتأمل بل واتخاذ مواقف إيجابية تجاه ما يراه، وهو ما يُبرز أهمية الدراما في التأثير على تشكيل الوعي المجتمعي، وتحفيز التغيير ويسعدنا أن نؤكد أن المجلس القومي للمرأة كان شريكًا في هذا العمل منذ مراحلة الأولى وذلك تحت قيادة العظيمة الدكتورة مايا مرسي خلال فترة توليها رئاسة المجلس فقد شارك المجلس في جلسات الإعداد الأولى وقدم دعمًا متكاملًا عبر مكتب شكاوى المرأة بما في ذلك تقديم قصص واقعية كانت نواة لعدة مشاهد وقضايا بالعمل، في تعاون مشترك مع الكاتبة المبدعة مريم نعوم، والمخرج المتميز كريم الشناوي، والمنتج الواعي سعدي جوهر".

كما أهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة نجوم وصناع العمل درع المجلس القومي للمرأة تقديرا لمجهوداتهم.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل ورد الفعل الإيجابي موجهة الشكر للشركة المتحدة وصناع مسلسل " لام شمسية" مشددة على أن المسلسل خلق قوة ناعمة توعوية حيث يعد هذا المسلسل من أهم أعمال رمضان وسيظل يذكر في التاريخ هذا العمل الدرامي وما حمله من مفردات متقنة، مؤكدة أن الدراما المتميزة سلاح الوطن في رفع الوعي وحماية أبنائنا.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المسلسل حرك المياه الراكدة، وكل مشاهده تدرس في الاخلاقيات ولم يخدش حياء أفراد الأسرة موجهة الشكر لفريق وصناع العمل والمنتج الكبير محمد السعدي رئيس شركة MEDIA UP، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة الذي حرص على التعاون منذ بداية التجهيز للعمل لأنه يسعي لإفادة المجتمع بعمل درامي متميز مؤثر في المجتمع.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هذا العمل شهد عقد العديد من الأبحاث والتواصل مع الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة والخط الساخن للمجلس القومي للطفولة والأمومة والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي واليونيسف ليخرج العمل بتلك الاحترافية من كافة نجومه أمام وخلف الكاميرات.

من جانبه توجه محمد السعدي رئيس شركة MEDIA UP وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على تكريم نجوم وصناع العمل والتعاون منذ بدء العمل عليه مشيراً إلى أن هذا العمل يعد من الأعمال الصعبة للغاية وطرح موضوعات وقضايا كان يجب تناولها.

وأوضح السعدي، أن كافة نجوم العمل كانوا على قدر المسؤولية ويدركون أهميته وتعاملوا معه بمشرط الجراح، كما أن كل كلمة ذكرت في المسلسل كانت موضوعة بميزان ذهب وهو ما جعل العمل يصل للمشاهدين بكل صدق وهو ما يؤكد أن الفن والدراما مرآة المجتمع ويشكل وعي المواطنين.

وقدم صناع ونجوم العمل الشكر على هذا التكريم مؤكدين أنهم بذلوا قصارى الجهود من أجل خروج العمل بهذه الصورة التي نالت احترام وتقدير الجميع مشيرين إلى أن دور الدراما نقل صورة حقيقية عن الواقع.

وأهدت وزيرة التضامن درع الوزارة لكل من رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة وممثل اليونيسف.

وشهدت الاحتفالية تكريم كل من محمد السعدي رئيس شركة MEDIA UP، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة، والأستاذ ماجد غنيمي الإشراف المالي والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة والمخرج كريم الشناوي والسيدة مريم نعوم ورشة سرد والنجوم أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، كمال أبورية، ثراء جميل، يارا جبران، على البيلي، وسارة عزيز مراجعة محتوى العملي والنفسي للطفل، ومحمد سري مدير المشروعات، وسيف جوهر PRODUCER، وأحمد فرغلي المنتج الفني، وعلى حسام إشراف فني وديكور، وغدير خالد مصمم أزياء، وباهر رشيد مونتير، مينا سامي موسيقى تصويرية،والمستشار أحمد النجار، الرئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة.