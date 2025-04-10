الجندي: القصص النبوي وحي إلهي وليس اجتهادًا بشريًا

كتب- حسن مرسي:

أكد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن القصص النبوي ليس من اختراع النبي محمد أو من اجتهاداته الشخصية، بل وحي من الله سبحانه وتعالى أُوحي إليه كما أُوحي إليه القرآن الكريم.

خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة DMC، أوضح الجندي، أن السنة النبوية المطهرة تتنوع أبوابها، منها ما يتعلق بالوعد والوعيد، والأحكام، والقصص، مشيرًا إلى أن النظر إلى السنة يمكن أن يكون من زوايا متعددة؛ فهي وحي، وتفسير للوحي، ووسيلة النبي لتبليغ الغيب الذي لا يعلمه إلا بإعلام من الله.

أضاف أن النبي لم يكن له أن يُبدل أو يُغير شيئًا من الوحي، سواء أكان قرآنًا أم سنة، ولو كان له أن يكتم شيئًا لكتم ما ورد في عتابه، كما في قوله تعالى: "وتخفي في نفسك ما الله مبديه"، وهو ما أشار إليه أيضًا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها.

وشدد على أن القصص النبوي له دور عظيم في ترسيخ الإيمان وتثبيت القلوب، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك"، مؤكدًا أن هذه القصص تعلم التوحيد وتُرسي أسس التشريع والتربية، وليست مجرد روايات.