التموين: استلام 360 طنًا من القمح المحلي لموسم 2025 بمحافظة الفيوم

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الكمية التي تم استلامها من القمح المحلي لموسم 2025 في محافظة الفيوم، بلغت حتى الآن نحو 360 طنًا، وذلك بعد 6 أيام من افتتاحه في المحافظة.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري في كل المحافظات، موضحًا أن سعر توريد الأردب من القمح المحلي هذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيه.

وأكد الوزير، أن السعر يعد مشجّع للمزارعين ويفوق سعر القمح المستورد، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الأخرى مما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر، لاستلام محصول القمح المحلي المنتج هذا العام بمساحات تخزينية كبيرة.

وشدد وزير التموين، على أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، وتوفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.

بينما قال سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، خلال جولة تفقدية على صومعة طامية التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أن المساحة المنزرعة بالمحافظة تبلغ 181 ألف فدان، والمستهدف أن تورد نحو 240 ألفًا و917 طنًا.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في محافظة الفيوم، أن إنتاجية الفدان الواحد تتراوح ما بين 18 أردبًا، وتصل إلى 24 أردبًا في بعض المناطق.

وقال "شبل"، إن الكميات المستهدف استلامها ستورد لعدد 3 صوامع تابعة لشركتي القابضة للصوامع والتخزين، ومطاحن مصر الوسطي، و9 شونة حديثة بسعة إجمالية 200 ألف و300 طن.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، أن متوسط حجم التوريد اليومي يبلغ 70 طنًا تتخطى 2000 طن في ذروة الموسم.

وتابع "شبل": محافظة الفيوم بها صومعتين بسعة إجمالية 120 ألف طن، 60 ألف طن صومعة طامية و60 ألف طن صومعة قصر الباسل، وصومعة تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى سعة 25 ألف طن.

بينما قال المهندس أحمد حسان، مدير صومعة طامية في محافظة الفيوم، إن السعة الإجمالية للصومعة 60 ألف طن بعدد 12 خلية سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن.

وأضاف "حسان"، أنه مستهدف استلام 50 ألف طن قمح محلي في صومعة طامية، مشيرًا إلى أن الـ 10 آلاف طن الأخرى مخصصة كمساحة تخزينة للأقماح المستوردة.

جدير بالذكر أن سعر توريد أردب القمح لموسم 2025 درجة نقاوة 23.5 بسعر 2200 جنيه، والأردب درجة نقاوة 23 بسعر 2150 جنيهًا، والأردب درجة نقاوة 22.5 بسعر 2100 جنيه.

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