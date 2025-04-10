أكاديميون ونقاد يلقون الضوء على العروض المشاركة بمهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

كتب- محمد شاكر:

استعرضت د. نهلة إيهاب بعض الآراء النقدية في العروض المشاركة في مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة.

وذلك خلال أولى الأمسيات النقدية خلال المهرجان، حيث ركزت على الجانب الإنساني بها خاصة في عروض الفضاءات المتعددة والصراع الداخلي لدى الفرد من منطقة اللاوعي وكيفية التعبير عنها إلى منطقة الوعي الشديد من خلال استغلال عناصر العرض والمكان، وهو ما يؤكد رسالة الصراع.

وأشارت نهلة إيهاب إلى عرض (مباراة القمة) وذكرت أنه ليس مباراة ملاكمة، ولكنه يدور حول الصراع الداخلي بين الأنا والأنا، وكذلك في عرض (كابتن يحيى ناشد)، و(مسافر ليل)، و(صراع السلطة)، واعتمادهم على توظيف عناصر مثل الإضاءة والبؤر الضوئية وصعوبة التلاقي بين الفرد والآخر.

وأضافت د. نهلة إيهاب أن عرض «حلم ليلى» أثار النوازع والرغبات والمشاكل النفسية، وأن عروض الديودراما مثل «المفتاح» و«دمى من ورق» أبرزت الصراع بين الرجل والمرأة، علاوة على عروض المونودراما في «يوميات ممثل مهزوم» واستخدامه للسينوغرافيا البسيطة في مكان مفتوح، ولكن رمزيتها وصلت للجمهور.

ومن جانبه تحدث الدكتور محمد جمال الدين، عن المخرج المسرحي البولندي «ييجي جروتوفسكي» أستاذ المسرح النقي أو الفقير بالفضاءات المغايرة أو غير التقليدية، وتطرّق إلى ظهورها في المسرح المصري من خلال مجموعة تجارب منها تجربة الراحل كرم مطاوع في مسرح الجيب والذي تحول إلى مسرح الطليعة، وتجربة الراحل سعد أردش بعنوان المحفظاتي في دمياط.

وأكد جمال الدين أن جروتوفسكي اعتمد على تدريبات ستانسلافسكي القائمة على العلاقة بين الممثل وإعادة تشكيل المساحة الإبداعية المتاحة وتمرده على الشكل المسرحي الإيطالي التقليدي، وذكر بعض الأمثلة الناجحة الجديدة في مصر مثل همت مصطفى في عرض «اسمها أنثى»، ومنار زين في عرض «التغريبة بنت الزناتي»، ومحمود فؤاد صدقي في عرض «مسافر ليل» بالهناجر.

الفضاء البديل..

ثم تحدث الناقد فادي نشأت عن المسرح المغامر وفكرة الفضاء البديل من خلال خلق حالة شعورية للمتلقي كي يكون داخل الحدث، وتفعيل دوره الإيجابي، حيث يشارك الجمهور في التمثيل في خط درامي معين، ثم يعود مرة ثانية لمشاهدة العرض ليجرب نفسه في المشاركة بخطوط أخرى داخل نفس العرض.

واختتم نشأت كلمته بالحديث عن فكرة الصراع بين (السوشيال ميديا) والواقع الافتراضي، ومحاولة المسرح جذب الجمهور مرة أخرى من خلال استخدام الهولوجرام والتمثيل الحي داخل هذه العروض البديلة.

جدير بالذكر أنه حضر الأمسية كل من: الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ورئيس المهرجان، والدكتور محمود فؤاد صدقي مدير المهرجان، والمخرج محمد النقلي، والدكتور ياسر علام رئيس اللجنة العلمية بالمهرجان، والدكتورة غادة محمود، والدكتورة أسماء حجازي، والدكتورة ندى طارق، والفنان عزوز عادل عضو اللجنة العليا وعضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والإعلامي محمد بدر رئيس اللجنة الإعلامية بالمهرجان.

اقرأ أيضا:

مدبولي: غير مطروح نهائياً تخفيف الأحمال في الصيف

الطقس: أمطار وتقلبات جوية وبرودة.. والأرصاد تحذر المواطنين من عودة البرودة