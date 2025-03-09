أمل عمار تغادر للمشاركة في الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك

كتبت- نور العمروسي:

غادرت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة مصر متوجهة إلى نيويورك على رأس وفد مصر للمشاركة في فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "csw69"، حول "مراجعة واستعراض التقدم المحرز بمنهاج عمل بيجين +30" والتي تعقد خلال شهر مارس الجاري.

ومن المقرر أن تلقي المستشارة أمل عمار كلمة جمهورية مصر العربية خلال الجلسة الافتتاحية فضلًا عن مشاركتها ووفد مصر المرافق لها في العديد من الجلسات والفعاليات التي سوف تقام على هامش الدورة الحالية بالأمم المتحدة.