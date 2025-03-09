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ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين بالظواهر الجوية

08:33 م الأحد 09 مارس 2025
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    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الإثنين، حيث يسود طقس، دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة، أن الطقس يكون بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وسجلت الحرارة على القاهرة 25 درجة بينما السواحل الشمالية 22 درجة والمناطق الجنوبية من 26 إلى 28 درجة، بينما تكون درجة الحرارة الصغرى 14 درجة.

وأوضحت الهيئة أن أهم ظاهرة جوية خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية والتي تتكون في الصباح الباكر وتتلاشى مع ظهور أشعة الشمس.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس السواحل الشمالية الشبورة المائية
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