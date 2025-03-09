500 ألف فرصة عمل للفلسطينيين.. أحمد موسى يعلق على الخطة المصرية لإعمار غزة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن خطة مصر الشاملة لإعادة إعمار غزة لاقت قبولًا واسعًا من الدول العربية والأوروبية.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أوضح موسى، أن مصر أعدت برنامجًا متكاملًا لإعادة بناء القطاع، يتضمن مراحل زمنية محددة وتمويلًا ضخمًا يصل إلى 53 مليار دولار على مدار خمس سنوات.

وأوضح موسى أن المرحلة الأولى من الخطة، والتي أُطلق عليها "مرحلة التعافي"، ستستمر لمدة ستة أشهر بتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار. وتهدف هذه المرحلة إلى توفير الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين، وتمهيد الطريق لبدء عمليات الإعمار الشاملة.

وتابع: "أما المرحلة الثانية، فستستمر عامين بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار، وستشمل إزالة الركام الناتج عن القصف العنيف، والاستفادة منه في ردم المناطق الساحلية. كما ستتضمن إنشاء المرافق العامة والشبكات الأساسية، وبناء وحدات سكنية جديدة لاستيعاب النازحين".

وتأتي المرحلة الثالثة، التي ستستمر عامين ونصف العام بتكلفة 30 مليار دولار، لتعزيز البنية التحتية وتوفير سكن لائق للسكان. وستشمل هذه المرحلة إنشاء 200 ألف وحدة سكنية لاستيعاب 1.2 مليون نسمة، وتطوير شبكات المرافق العامة، وإقامة مبانٍ خدمية مثل المدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى ذلك، ستشهد هذه المرحلة إنشاء طريق كورنيش على ساحل غزة، وبناء مطار دولي وميناء صيد لدعم الاقتصاد المحلي.

وأكد أحمد موسى أن هذه الخطة الطموحة ستوفر 500 ألف فرصة عمل للشعب الفلسطيني، مما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع. كما أشار إلى أن مصر وضعت خطة شاملة للتعامل مع الركام والذخائر غير المنفجرة، بتكلفة تصل إلى 100 مليون دولار.

وتشمل هذه الخطة التخلص من القنابل والأسلحة غير المنفجرة بحذر، وتنفيذ عمليات تطهير واسعة لضمان سلامة المناطق المتضررة، واستخدام الركام في رصف الطرق وتأهيلها.

اختتم موسى بأن جهود مصر في إعادة إعمار غزة تعكس رؤيتها لبناء مستقبل آمن ومستقر ليس فقط للشعب الفلسطيني، ولكن للمنطقة بأكملها، مؤكدًا أن هذه الخطة ليست مجرد إعادة بناء للمباني والمرافق، بل هي خطوة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في القطاع.