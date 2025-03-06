القمر يضيء نصف قرصه الليلة.. واقتران مميز مع كوكب المشتري

القاهرة (أ ش أ)

يصل قمر شهر رمضان المبارك إلى طور التربيع الأول، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة 6:33 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يضيء 50% من سطحه، ليظهر في منتصف السماء تقريبًا مع غروب الشمس، ما يجعله فرصة مثالية لعشاق الفلك والتصوير لالتقاط صور تفصيلية لسطح القمر باستخدام التلسكوبات والمناظير الصغيرة.

وصرّح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن الجزء المضيء من القمر خلال هذا الطور يشير دائمًا إلى اتجاه الغرب، في إشارة إلى موضع الشمس حتى وإن كانت أسفل الأفق، موضحًا أن القمر سيستمر في التحرك غربًا حتى يغرب عند منتصف الليل تقريبًا.

وأضاف "تادرس"، أن القمر سيشرق بعد الظهر من الأفق الشمالي الشرقي، ويرتفع تدريجيًا ليبلغ أعلى نقطة له في السماء وقت غروب الشمس، مقدمًا مشهدًا بديعًا مناسبًا للرصد والمراقبة.

من جانبه، أوضح المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن لحظة التربيع الأول تحدث اليوم في الساعة 4:31 مساءً بتوقيت جرينتش، مؤكدًا أن القمر يكون قد أكمل ربع مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.

وأشار أبو زاهرة إلى أن طور التربيع الأول يعد الأفضل لمشاهدة تفاصيل سطح القمر بوضوح، إذ يبرز الخط الفاصل بين النهار والليل "خط الغلس" الذي يعكس ظلالًا طويلة تزيد من وضوح الجبال والفوهات القمرية، مما يعطي سطح القمر مظهرًا ثلاثي الأبعاد مذهلًا عند الرصد.

وأضاف أن القمر سيواصل اقترابه من طور البدر الكامل خلال الأيام المقبلة، حيث يتأخر موعد شروقه تدريجيًا حتى يصبح متزامنًا مع غروب الشمس عند اكتماله.

وفي ظاهرة مميزة الليلة، لفت أبو زاهرة إلى اقتران القمر مع كوكب المشتري، حيث ستفصل بينهما مسافة 5 درجات فقط، ما يجعل رؤيتهما سهلة بالعين المجردة، إذ سيبدو المشتري كنقطة بيضاء لامعة بالقرب من القمر.

كما أشار إلى أن استخدام التلسكوبات أو المناظير سيتيح لمحبي الفلك فرصة رائعة لرؤية قرص كوكب المشتري وأقماره الأربعة الكبرى المعروفة بأقمار جاليليو: جانيميد، كاليستو، يوروبا، وأيو، والتي ستظهر كنقاط ضوئية صغيرة تحيط بالكوكب، في مشهد فلكي بديع يستحق المتابعة.

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