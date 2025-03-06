"اقتصادية النواب": ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنسبة 60% دليل على تعافي الاقتصاد

كتب- نشأت علي:

أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة خلال الأشهر الماضية لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني، رغم الصدمات العنيفة التي تعرض لها جراء الصراعات الجيوسياسية العالمية، والتي تسببت في اضطراب مسارات التنمية وأثرت على إيرادات قطاعات رئيسية، مثل قناة السويس.

وأشار "عمار" إلى أن الاقتصاد المصري تمكن مؤخرًا من تحقيق مؤشرات إيجابية للشهر الثاني على التوالي، حيث تجاوز مؤشر مديري المشتريات حاجز الـ50 نقطة، وهو ما يعكس تحسن النظرة العامة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال تجاه الاقتصاد المصري ومستقبله، ويمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

وأضاف، في بيان الخميس، أن الحكومة تواصل العمل وفق برنامج إصلاح اقتصادي متكامل يهدف إلى تحقيق نمو مرتفع ومستدام يقوده القطاع الخاص، بما يساهم في التمكين الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي لتسجل 8.7 مليار دولار في يناير 2025، مقارنة بسالب 29 مليار دولار قبل عام، تعكس نجاح السياسات الحكومية في استعادة الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال توفير بيئة محفزة وتقديم حوافز وتيسيرات للمستثمرين.

ولفت "عمار" إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت السوق المصري منذ انطلاق خطة الإصلاح الاقتصادي الجديدة تجاوز 37.8 مليار دولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مؤشرات الاقتصاد.

وأشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع بنسبة 60% خلال شهر واحد فقط، حيث زادت من 5.2 مليار دولار في ديسمبر إلى 8.7 مليار دولار في نهاية يناير، ما يدل على بدء مرحلة قوية من التعافي الاقتصادي واستعادة التوازن النقدي.

واختتم "عمار" تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تثبت صحة المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويدفع نحو تحقيق المزيد من النمو والاستقرار خلال الفترة المقبلة.

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