مدبولي: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة شهدت دراسات كبيرة للوصول لصياغتها النهائية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة شهدت دراسات كبيرة للوصول لصياغتها النهائية.

وأكد مدبولي أن القمة العربية غير العادية أكدت رفض المطلق لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف أن القمة العربية شهدت نقاشا موسعا بين القادة العرب بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية؛ المبني على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وأي حلول أخرى ستكون مؤقتة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن مقررات القمة العربية غير العادية في القاهرة أمس، بشأن القضية الفلسطينية، هي بداية، ونحتاج إلى ترجمة القرارات إلى خطوات تنفيذية، وأيضًا كان هناك إعلان لمؤتمر الشهر المقبل؛ لتمويل الإعمار، بعرض تفصيلي وتمويل لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة.

وتابع رئيس الوزراء: تابعنا كلنا الموقف الذي قامت به الدولة المصرية، والدول العربية؛ لتبني الخطة المصرية دون أي تهجير ورفض تام للفكرة.

ويعقد الآن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة مؤتمرا صحفيا، في مقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وثمن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي النتائج التي توصلت إليها القمة العربية غير العادية وما تضمنه البيان الختامي الصادر عنها من بنود تؤكد أن الخيار الاستراتيجي للدول العربية هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال مدبولي - خلال ترؤسه اليوم الأربعاء لاجتماع الحكومة الإسبوعي بالعاصمة الإدارية - إن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في خضم الأحداث المستمرة بمنطقة الشرق الأوسط، كما يأتي بالتزامن مع انعقاد القمة العربية غير العادية التي عُقدت أمس الثلاثاء وترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.