تسليم عقود تعيين مراقبين وباحثين بيئيين لدعم العمل البيئي بالمحميات الطبيعية- تفاصيل

كتب- محمد نصار:

سلَّمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عقود تعيين ٩٣ من المراقبين والباحثين البيئيين الجدد؛ للعمل بالمحميات الطبيعية بمحافظتَي جنوب سيناء والبحر الأحمر، خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة البيئة، والتي أقيمت بالمركز الثقافي البيئي التعليمي "بيت القاهرة"، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة وقيادات قطاع حماية الطبيعة وقيادات الوزارة المعنية.

وبحسب بيان صحفي، هنّأت الدكتورة ياسمين فؤاد المعينين الجدد، معربةً عن تمنياتها لهم بالتوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدةً على الدور الحيوي الذي سيضطلعون به في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، إلى جانب مساهمتهم في تنفيذ المشروعات البيئية القومية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هذه التعيينات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الحماية البيئية بالمحميات الطبيعية، لا سيما في جنوب سيناء، التي تتميز بأهمية بيئية خاصة نظرًا لطبيعتها الفريدة وما تحتويه من موارد طبيعية تتطلب المتابعة الدائمة والتدخل الفعّال للحفاظ عليها.

وأشارت فؤاد إلى أن المراقبين والباحثين البيئيين الجدد سيعملون على مراقبة الموارد الطبيعية، وتطبيق القوانين البيئية، والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. وشددت على أن الوزارة ستوفر لهم برامج تدريبية متخصصة؛ لتعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لأداء مهامهم بكفاءة، مع تعريفهم بتحديات العمل البيئي وآليات التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وأكدت د. ياسمين فؤاد أن دعم الكوادر البيئية الشابة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الاستدامة البيئية، مشددةً على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز خبراتهم العملية والمساهمة الفعالة في حماية البيئة.

ولفتت الوزيرة إلى أن عملية الاختيار تمت من خلال اختبارات تنافسية دقيقة، خضع لها 4967 متقدمًا لوظيفة مراقب بيئي و4588 متقدمًا لوظيفة باحث بيئي، وذلك تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تم تقييمهم وَفق معايير محددة، تضمنت القدرة على العمل الميداني، والتأهيل العلمي، والتعامل مع المستجدات البيئية، وأسفرت النتائج عن اختيار 93 مرشحًا من أكفأ العناصر للعمل في المحميات الطبيعية.

وأشار الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أنه سيتم تنظيم برنامج تدريبي مكثف خلال هذا الشهر ليشمل كل المجتازين وعددهم 53 مراقبًا بيئيًّا و40 باحثًا بيئيًّا لمدة أسبوعين في المركز الثقافي التعليمي للوزارة (بيت القاهرة) على أن يعقب ذلك تدريب عملي في مقرات عملهم داخل المحميات؛ من خلال مشروعي "جرين شرم" و"الغردقة"، لإعدادهم وتهيئتهم للعمل الميداني علي يد نخبة من خبراء حماية الطبيعة بقطاع المحميات وبالمشروعين، لضمان تأهيلهم بالشكل الأمثل للقيام بمهامهم في حماية وصون الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) سيقوم أيضًا بتقديم تدريب متخصص لهم وسيتم الاتفاق عليه قريبًا.

جدير بالذكر أن جهاز شؤون البيئة أعلن حاجته لشغل وظائف "باحث بيئي" و"مراقب بيئي" بطريق التعاقد، في سبتمبر من العام الماضى؛ للعمل بالمحميات الطبيعية التابعة لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وحددت وزارة البيئة أنه بالنسبة لوظيفة الباحث البيئي، فالمؤهلات المطلوبة (بكالوريوس علوم- بكالوريوس طب بيطري- بکارلیوس زراعة- بكالوريوس نظم معلومات جغرافیة)، ‏أما وظيفة المراقب البيئي، فإن المؤهلات المطلوبة هي (دبلومات متوسط أو فوق متوسط دبلوم تجاري أو صناعي أو زراعة أو نظم إدارية)، وتم التقديم عن طريق البريد باسم رئيس الأمانة الفنية للإعلان رقم 1 لسنة ۲۰۲۲ (جهاز شؤون البيئة- 30 طريق مصر حلوان الزراعي- المعادي- القاهرة- صندوق برید رقم ۱۱۷۲۸) .