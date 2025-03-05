وزير الأوقاف: القمة العربية تعبير عن اضطلاع مصر بدورها تجاه القضية الفلسطينية

القاهرة- أ ش أ:

رحب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بما انتهت إليه القمة العربية الطارئة التي استضافتها مصر، مثمّنًا ما تجلى فيها من موقف موحّد، بعد جهود مصرية مكثفة لتحقيق وحدة الصف وتأكيد وحدة الكلمة.

وأشاد وزير الأوقاف، في بيان اليوم الأربعاء، برؤية القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، التي أثبتت وعيها الكامل، على الدوام، بما يُحاك للقضية الفلسطينية ولشعب فلسطين وللمنطقة بأسرها من مكائد، ومواجهة ذلك بالتصدي الذي لا ينقصه العزم ولا تعوزه الإرادة، مؤكدًا أن هذا هو قدر مصر، أن تكون رائدة منطقتها على أسس راسخة من الأخلاق والشرف وصون الحقوق، مهما اشتدت الضغوط أو أُحكِمَت المؤامرات.

وأعرب عن الاحتشاد التام خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه المرحلة الحرجة، لما يقوده من طرح لرؤية مصر والدول العربية لإعمار غزة وأهلها فيها، وحشد القوى الدولية والعربية لإقرار هذه الرؤية ووضعها موضع التنفيذ.

ودعا الدكتور أسامة الأزهري، الدول العربية والإسلامية وجميع دول العالم ومنظماته المحبة للسلام إلى التضامن مع الرؤية المصرية، وأن تجتمع كلمتهم جميعا على مسار أخلاقي قانوني تاريخي واحد لرفع المظالم التي حاقت بشعب فلسطين، ولرد حقوقه المسلوبة إليه، ولدعم الخطة المصرية لإعمار غزة وأهلها فيها؛ منعًا لجريمة التهجير وصونًا للحقوق، وتأييدًا للحل الأوحد لقضية القضايا في المنطقة، ألا وهو قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.