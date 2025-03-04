"قومي المرأة" يشكر وزير الداخلية على مبادرة الكشف الطبي المجاني للسيدات

القاهرة- أ ش أ:

وجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، خالص الشكر والتقدير للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لإصداره توجيهات بتخصيص أيام الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس الحالي لتوقيع الكشف الطبي المجاني على السيدات المدنيات بمستشفيات الشرطة.

وتأتي هذه المبادرة تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، ويوم المرأة المصرية في 16 مارس، وعيد الأم في 21 مارس، بهدف دعم صحة المرأة المصرية وتعزيز رعايتها الطبية.

وأعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس - في بيان اليوم - عن تقديرها الكبير لهذه المبادرة الإنسانية، مشيدةً بجهود وزارة الداخلية في دعم وحماية المرأة المصرية، وحرصها المستمر على تقديم مبادرات مجتمعية تعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية.

وأكدت أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بدعم المرأة المصرية، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لها، في إطار استراتيجية وطنية تسعى لتعزيز حقوقها في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن تشمل المبادرة تقديم خدمات الكشف الطبي المجاني في مستشفيات الشرطة بمدينة نصر والعجوزة وطنطا والإسكندرية وأسيوط، وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة 8 إلى 11 مساء، بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من السيدات للاستفادة من هذه الخدمات الطبية.

اقرأ أيضا:

صور ومعلومات عن أول مسجد في مصر يعمل كليًا بالطاقة الشمسية - صور

أحوال الطقس.. أمطار خلال ساعات وتحذير للمواطنين وقائدي السيارات

7 طرق لشراء تذاكر مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT