ملك الأردن: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل

كتب- محمد شاكر:

قال الملك عبدالله الثاني بن الحسين الهاشمي، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة بالقاهرة: إننا نؤكد رفضنا التام لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف: نؤكد دعمنا لخطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني، كما ندعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح بما يخدم الفلسطينيين، وكذلك إعداد تصور واضح وقابل للتنفيذ حول إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية.

وتابع: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، ونؤكد ضرورة استدامة وقف إطلاق النار بغزة

وختم بقوله إن منع إدخال المساعدات إلى غزة مخالف للقانون الدولي.

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