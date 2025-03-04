وزيرا النقل والزراعة يبحثان تعزيز الاستفادة من خط الرورو مع إيطاليا وأوروبا

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كتب- محمد نصار:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث آليات تعظيم الاستفادة من مزايا الخط الجديد في نقل الحاصلات الزراعية، والخضروات سريعة التلف، والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى باقي دول أوروبا، باستخدام الشاحنات المبردة والجافة.

شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة النقل، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركة "بان مارين" المشغلة للخط الملاحي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأداء التشغيلي للخط منذ انطلاقه وحتى الآن، من حيث عدد الرحلات، وحجم البضائع المنقولة، وأهم السلع المصدّرة من وإلى مصر، بالإضافة إلى مناقشة خطط شركة "بان مارين" المستقبلية لزيادة فرص التصدير عبر الخط.

كما تم التأكيد على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعظيم الاستفادة من خط الرورو، خاصة في ظل المزايا التي يقدمها، مثل تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في المينائين من حيث الرسوم والحوافز، وتخفيض رسوم الرحلة من 26,050 دولارًا إلى 3,250 دولارًا بنسبة خصم تصل إلى 88%، بالإضافة إلى تخصيص 35 ألف متر مربع لخدمة المشروع، مع توفير جميع الخدمات اللوجستية والدعم الفني، إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي لصالح الجمارك المصرية، وتوفير جهاز فحص بالأشعة (X-Ray)، وربط الجمارك المصرية مع نظيرتها الإيطالية إلكترونيًا لتسهيل تبادل المستندات مثل الشهادات الصحية وشهادات سلامة الغذاء.

وشدد الوزير، على أهمية قيام اتحاد الغرف التجارية بعقد اجتماعات مع الشعب النوعية للمصدرين والمستوردين لتعريفهم بمزايا الخط، مع مواصلة التنسيق مع كبار المصدرين لتشجيعهم على استخدامه في نقل صادراتهم إلى الأسواق الأوروبية.

كما ناقش الاجتماع، إمكانية الاستفادة من إمكانيات معهد تدريب الموانئ لتأهيل سائقي الشاحنات باستخدام أحدث المحاكيات، وإعدادهم للعمل بكفاءة عند نقل البضائع إلى السوق الإيطالي.

وأكد الحضور، ضرورة تكامل الجهود بين اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، والمجالس التصديرية، والمصدرين لتعظيم الاستفادة من خط الرورو الذي يمثل ممرًا أخضر بين مصر وإيطاليا، يسهم في خفض تكاليف النقل وتقليل زمن وصول البضائع، ودعم تحول مصر إلى مركز لوجستي يربط أوروبا بأفريقيا.

كما يسهم المشروع في تعزيز حركة التجارة البينية، وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والزراعية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أوروبا، إلى جانب توفير فرص عمل في مجالات النقل والشحن والخدمات اللوجستية.

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