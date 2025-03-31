الري ترفع درجة الاستعداد خلال عيد الفطر لضمان استقرار منظومة المياه

كتب- محمد أبو بكر:

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتظام العمل في مختلف الإدارات على مستوى الجمهورية.

يأتذ ذلك، في إطار توجيهات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، برفع درجة الاستعداد في جميع أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك،

وأكد الدكتور "سويلم"، أن فرق العمل بالوزارة تعمل بنظام النوبتجيات، لضمان وصول المياه لجميع المنتفعين، ومتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، وتشغيل محطات الرفع بشكل مستمر، مع إجراء فحوصات دورية لضمان كفاءة التشغيل وإصلاح أي أعطال فور حدوثها.

ويتم التنسيق بين أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء للحفاظ على استقرار مناسيب المياه وتأمين احتياجات مياه الشرب ومنع أي ازدحام في الشبكة المائية.

وأشار الوزير إلى وجود غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة المناسيب والتصرفات المائية، بهدف تحقيق توازن الشبكة المائية والتعامل السريع مع أي تغيرات في الطلب على المياه خلال فترة العيد، حيث تم الاستجابة بفاعلية للزيادة في استهلاك المياه للري والشرب، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وبداية إجازة العيد.

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