مصر فيها حاجات حلوة.. سامح حسين يقدم حلقة من "قطايف" باحتفالية عيد الفطر بحضور الرئيس

كتب- محمد أبو بكر:

هنأ الفنان سامح حسين، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا على الأمة الإسلامية جمعاء، خلال تقديم حلقة من برنامج "قطايف" الذي أذيع خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية عيد الفطر المبارك، التي أقيمت صباح الاثنين بحضور الرئيس السيسي، حيث عبر عن اعتزازه بالروح الإيجابية التي يتميز بها المصريون.

وقال سامح حسين: "مصر فيها حاجات حلوة كتير أوي، ومن ضمنها إنك مش محتاج مناسبة عشان تقول كل سنة وانت طيب، ممكن تقولها لأي حد وفي أي وقت".

وأضاف حسين أن المصريون شعب يعشق الحياة والاحتفالات، قائلًا:"إحنا شعب بيحب الحياة والاحتفالات، وأبهر العالم بقدرته العجيبة عل الضحك في أصعب المواقف".

وتابع: ربنا خلقنا كده بنحب الضحك والفرحة، والعيد فرحة، ويارب يكتر أفراحنا وأعيادنا، بس مش ضروري ناخد كل الأعياد دي إجازات إحنا ورانا شغل كتير أوي أوي أوي.

ويشارك الرئيس السيسي في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط حضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب عدد من المصابين من أفراد القوات المسلحة والشرطة، في إطار حرصه على مشاركة أسر الأبطال فرحتهم بالعيد.

وأدى الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر في مسجد المشير طنطاوي، واستمع إلى خطبة العيد، بحضور عدد من كبار مسؤولي الدولة، وأبناء الشهداء الذين كانوا جزءًا من هذه المناسبة الوطنية.

وتحتفل مصر، اليوم الاثنين، بأول أيام عيد الفطر، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية تعذر رؤية هلال شهر شوال، مؤكدة أن الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام العيد.

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