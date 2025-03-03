بعد إخلائه من الباعة الجائلين.. ننشر خريطة تطوير حي الموسكي

كتب-عمرو صالح:

بدأت محافظة القاهرة خلال الساعات الماضية إخلاء حي الموسكي التابع لمحافظة القاهرة من الباعة الجائلين تمهيدا لبدء أعمال التطوير على كافة جوانبه وإعادة المظهر الحضاري له من جديد.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية خارطة تطوير حي الموسكي وفقا لما أعلنته محافظة القاهرة:

حيث تتضمن أعمال التطوير تنفيذ حوالي 473 (طاولة) للباعة الجائلين بدلاً من (الفرشة) التى كان يستخدمها الباعة الجائلين لعرض مختلف منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال التجارية في سهولة وصول المواطنين إلى المحال المجاورة للباعة الجائلين بما يحقق معيشة كريمة للجميع والانطلاق نحو مستوى عالي من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بالإضافة إلى رفع كفاءة المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولى من التطوير وطلاء واجهات عدد من العقارات التي تتميز بطراز معماري بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى وبما يتناسب مع طبيعتها لتناسب الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة والهوية البصرية للمناطق التجارية.

كما سيتم مراعاة كافة متطلبات ومعايير السلامة والأمان للحفاظ على الأرواح والممتلكات وعمل منظومة للحماية المدنية والإطفاء بالإضافة لرفع كفاءة البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى ، وعمل ممرات يسهل فيها السير والحركة للمواطنين المترددين على المنطقة بما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، والباعة ، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة .

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