محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

كتب- أحمد عبدالمنعم:

بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال المهندس عادل النجار في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الجيزة والقيادات التنفيذية والشعبية يسعدني أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيًا الله أن يعينكم على أداء مهام عملكم الجليل واستكمال مسيرة التنمية والبناء وأن يعيد على سيادتكم وعلى وطننا الغالي مصر وشعبنا العريق الأعياد والمناسبات السعيدة أيامًا عديدة وأزمنة مديدة بكل خير وسلام وأن يحفظ لمصرنا الغالية دائمًا وأبدًا أمنها واستقرارها".