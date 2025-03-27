وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك وتوفير الخدمات اليومية للمواطنين وضمان سلامتهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم مع أسرهم بإجازة العيد.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية، المحافظات بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وفرعية بالمراكز و المدن والأحياء التابعة لها لمتابعة كل ما يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الفطر و التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية و كافة الجهات المعنية والخدمية داخل المحافظة.

وشددت الدكتورة منال عوض علي ضرورة التأكد من جاهزية الساحات و الميادين لصلاة عيد الفطر المبارك وتهيئة الطرق المؤدية اليها و رفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع و الطرق المؤدية و المناطق المحيطة بدور العبادة و التشديد على إجراءات الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الانارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح .

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، بالتنسيق مع مديريات الصحة لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات و الوحدات الصحية و مرفق الإسعاف ، و توافر الأطقم الطبية و كافة الأدوية و الأمصال اللازمة، وإزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية التنسيق مع إدارات المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية و الميادين العامة لضمان السيولة المرورية وعدم الزحام وتسهيل حركة المواطنين والسيارات ، وقيام مشروعات المواقف والنقل الداخلي بالمحافظات بمتابعة حركة المركبات وانتظام حركة وخطوط السير وتوفير الاعداد اللازمة من المركبات و التأكد من صيانة المركبات وصلاحيتها وانتظام العمل أولًا بأول.

كما أكدت على ضرورة رفع مستوى النظافة بالميادين و الحدائق العامة مع استمرار أعمال النظافة بالمراكز و المدن و القرى و الرفع الفوري لكافة المخلفات و التراكمات و خاصة المناطق المحيطة بدور العبادة و الشوارع المؤدية اليها، وأهمية التنسيق مع الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، المحافظات بضرورة المتابعة للمخابز خلال فترة العيد للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين بالتنسيق مع مديريات التموين وقيام لجان تفتيش ومتابعة مشتركة من المحافظة ومديرية التموين والجهات المعنية بالمرور الدوري على كافة الأسواق والشوادر والمعارض للتأكيد من توفير كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين والسيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كما شددت الدكتورة منال عوض على مجابهة أي حالات بناء مخالف والإزالة الفورية لأي تعدي وخاصة التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين بالتعاون مع المحافظات ومديريات الأمن.