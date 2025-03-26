مدبولي: تنفيذ خطة إصلاح وهيكلة المنتجات البترولية تدريجيًا حتى نهاية العام

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح وهيكلة المنتجات البترولية بشكل تدريجي، وفقًا للخطة الموضوعة حتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الدولة التزمت بوعدها بعدم زيادة الأسعار لمدة ستة أشهر منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن أي زيادات في أسعار المنتجات البترولية يتم تطبيقها بشكل متدرج ومدروس، وذلك لضمان عدم التأثير المباشر على المواطنين، موضحًا أن المنتجات البترولية ستظل تدعم بعضها البعض داخل المنظومة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حتى بعد استكمال برنامج الإصلاح، سيظل السولار مدعومًا، ولكن سيتم تحقيق توازن مالي بين أسعار المنتجات المختلفة لضمان استمرار استدامة الدعم دون الإضرار بالموازنة العامة للدولة.

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