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مدبولي: زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية 2025

05:33 م الأربعاء 26 مارس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن أثر سعر الفائدة سيظل متواجدا فى العام المالي القادم.

وأوضح في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم وضع تصور كامل لسقف الدين الخارجى ونسبة الدين الخارجى عادت للنسب الآمنة والأمور حاليا بصورة جيدة.

ونوه إلى أن هناك برنامجا لإصلاح وهيكلة المواد البترولية حتى نهاية العام والزيادات التى تتم هى زيادات "متدرجة" حتى نهاية العام ولا يمكن الزيادة مرة واحدة، مشددا على أن "السولار سيظل مدعما".

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الدكتور مصطفى مدبولي أسعار المواد البترولية رئيس الوزراء
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