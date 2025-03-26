الحكومة تصدر عملة تذكارية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي للمجلس القومي للمرأة

كتب - محمد سامي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص لوزارة المالية بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة، من فئة 25 جنيهًا، بعدد 2200 قطعة، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لإنشاء المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 25 عامًا على إنشاء المجلس، وتقديرًا لدوره في دعم حقوق المرأة المصرية، وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية والسياسية.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتكريم الإنجازات التي حققتها المرأة المصرية، وتسليط الضوء على الدور الرائد الذي لعبه المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع المصري.

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