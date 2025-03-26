محافظ القاهرة: إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق في عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق، ورفع درجة الاستعداد في الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك. كما تقرر تكثيف تواجد العمالة طوال أيام العيد في الأسواق ومنافذ البيع والحدائق، لرفع المخلفات أولاً بأول.

وشدد محافظ القاهرة على أهمية تكثيف الجهود في تنظيف المناطق المحيطة بالمساجد والساحات والحدائق والمتنزهات، إضافة إلى الطرق المؤدية إليها في كافة أحياء القاهرة.

كما أشار إلى التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني في الشوارع وحول الحدائق، بالتوازي مع التنسيق مع إسعاف القاهرة، لضمان توافر فرق طبية مدربة على الإسعافات الأولية في جميع الحدائق.

تحضيرات هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة

وأوضح اللواء وليد أبو النصر، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أنه تم مراجعة نظافة المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد، والبالغ عددها 350 ساحة في جميع أحياء القاهرة، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

كما تم التركيز على نظافة المحاور الرئيسية، المواقف العامة للأتوبيس والسرفيس، وخطوط المترو، والمناطق الأثرية، بالإضافة إلى الاهتمام بنظافة كورنيش النيل وتجهيز البرجولات والكراسي المنتشرة على طول الكورنيش لاستقبال الزوار.

وأشار إلى أنه تم أيضًا مراجعة النظافة حول الحدائق العامة والمتميزة، وتوفير الإنارة المناسبة لمآذن الجوامع خاصة في المناطق الأثرية والدينية.

وتم إجراء صيانة لكابلات وأعمدة الإنارة، مع تجهيز طاقم صيانة مجهز بأبراج للعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

وأكد اللواء وليد أبو النصر، استمرار غرفة عمليات الهيئة في العمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى، مع التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الأخرى الخاصة بالمرافق العامة.

الاستعدادات في الحدائق

من جانبه، أكد اللواء هشام الجمال، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، أنه تم إيقاف إجازات جميع العاملين في الحدائق خلال أيام العيد، والتأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية.

كما تم صيانة المسطحات الخضراء، وأعمدة الإنارة، والطرق والممرات والأسوار، بالإضافة إلى صيانة دورات المياه.

وأشار إلى دعم الحدائق بالأمن اللازم للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد، وتوفير معدات الإسعافات الأولية في جميع الحدائق لضمان سلامة الزوار.

كما سيتم توزيع أكياس بلاستيكية على المواطنين للحفاظ على النظافة داخل الحدائق وعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء، مما يساعد في الحفاظ على المظهر الحضاري للحدائق أمام الزوار.

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