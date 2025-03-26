مدبولي: إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بعد عيد الفطر

كتب - أحمد الجندي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتهاء الحكومة من إعداد برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بالتعاون مع وزير الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تطبيقه بداية من العام المقبل ولمدة ثلاث سنوات، بهدف دعم وتعميق الصناعة الوطنية.

وأكد "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن البرنامج الجديد يخضع لإعادة صياغة كاملة ليكون أكثر توافقًا مع احتياجات الصناعة المصرية، مما سيساهم في تحقيق زيادة كبيرة في حجم الصادرات.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل البرنامج بعد عيد الفطر، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الصادرات وتحقيق معدلات نمو مستدامة في القطاع الصناعي.

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