إعلان

فيديو صادم لطبيب يسحل سيدة في الشرقية.. والأمن يتدخل

02:05 م الأربعاء 26 مارس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    طبيب يسحل سيدة في الشرقية
  • عرض 3 صورة
    طبيب يسحل سيدة في الشرقية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

أثار فيديو يوثق اعتداء طبيب بالضرب على سيدة وسحلها بمدخل أحد المنازل بمدينة الزقازيق، حالة من الغضب من قبل المواطنين.

وكانت ابنة السيدة قد نشرت الفيديو تستغيث من الطبيب واتهمته بمحاولة طردها من المسكن الذي يؤويها هي وبناتها، فيما تم ضبط المتهم من قبل الجهات الأمنية بمديرية أمن الشرقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لسيدة مفترشة الأرض وتستغيث ببكاء وصراخ من اعتداء شخص عليها بسحبها محاولا إلقائها خارج المنزل.

وكانت ابنة السيدة وثقت لحظة الاعتداء على والدتها ونشرت الفيديو عبر فيسبوك مستغيثة بالجهات المعنية، موضحة أنها وشقيقتها ووالدتها مستأجرين شقة بمنزل طبيب يدعى "محمود.أ.ع"، ونشبت خلافات مالية بينهم بالإضافة إلى قضايا وأحكام.

وقالت الفتاة إن الطبيب قطع عن أسرتها الخدمات وتشمل المياه والكهرباء ولاحتياجهم لها طالبوه بفتحها من جديد إلا أنه رفض ونشبت بينهم مشادة كلامية، واعتدى على والدتهم بالضرب.

وأشارت الفتاة إلى أن والدتها مريضة تعاني من مرض مزمن فضلا عن كسر ساقها، ورغم ذلك اعتدى الطبيب عليهن دون رحمة بفقامت بتوثيق الواقعة.

وحررت الأسرة محضرا في قسم شرطة ثان الزقازيق برقم 5144 لسنة 2025 جنح قسم شرطة ثان الزقازيق.

من جهتها ألقت مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق القبض على الطبيب، وجرى إحالته إلى النيابة للتحقيق في الواقعة والوقوف على أسبابها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طبيب يسحل سيدة الشرقية اعتداء طبيب على سيدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بيان عاجل.. الأولمبية ترفض شكوى الأهلي وتعتمد انسحابه أمام الزمالك
"حساباتنا لا تخطئ".. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية