فيديو صادم لطبيب يسحل سيدة في الشرقية.. والأمن يتدخل

الشرقية - ياسمين عزت:

أثار فيديو يوثق اعتداء طبيب بالضرب على سيدة وسحلها بمدخل أحد المنازل بمدينة الزقازيق، حالة من الغضب من قبل المواطنين.



وكانت ابنة السيدة قد نشرت الفيديو تستغيث من الطبيب واتهمته بمحاولة طردها من المسكن الذي يؤويها هي وبناتها، فيما تم ضبط المتهم من قبل الجهات الأمنية بمديرية أمن الشرقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم لسيدة مفترشة الأرض وتستغيث ببكاء وصراخ من اعتداء شخص عليها بسحبها محاولا إلقائها خارج المنزل.

وكانت ابنة السيدة وثقت لحظة الاعتداء على والدتها ونشرت الفيديو عبر فيسبوك مستغيثة بالجهات المعنية، موضحة أنها وشقيقتها ووالدتها مستأجرين شقة بمنزل طبيب يدعى "محمود.أ.ع"، ونشبت خلافات مالية بينهم بالإضافة إلى قضايا وأحكام.

وقالت الفتاة إن الطبيب قطع عن أسرتها الخدمات وتشمل المياه والكهرباء ولاحتياجهم لها طالبوه بفتحها من جديد إلا أنه رفض ونشبت بينهم مشادة كلامية، واعتدى على والدتهم بالضرب.

وأشارت الفتاة إلى أن والدتها مريضة تعاني من مرض مزمن فضلا عن كسر ساقها، ورغم ذلك اعتدى الطبيب عليهن دون رحمة بفقامت بتوثيق الواقعة.

وحررت الأسرة محضرا في قسم شرطة ثان الزقازيق برقم 5144 لسنة 2025 جنح قسم شرطة ثان الزقازيق.



من جهتها ألقت مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق القبض على الطبيب، وجرى إحالته إلى النيابة للتحقيق في الواقعة والوقوف على أسبابها.