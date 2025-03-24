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حسام موافي محذرا من مشكلة صحية: تستهلك الأنسولين وتسبب كارثة

07:05 م الإثنين 24 مارس 2025

حسام موافي

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كتبت -داليا الظنينى:
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، من خطورة السمنة المفرطة على مرضى السكري، مشددًا على أن زيادة الوزن قد تؤدي إلى كارثة صحية.

وقال موافي خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن السمنة المفرطة تستهلك كميات كبيرة من الأنسولين، مما يزيد من صعوبة السيطرة على مرض السكري ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأشار موافي إلى خطأ شائع يقع فيه الكثيرون عند الحديث عن وجود خلايا صديدية في البول بكميات تتجاوز المائة، متسائلًا: "كيف علمت أنها خلايا صديدية؟".

وأوضح أن التشخيص الصحيح لتحليل البول يجب أن يعتمد على تحديد نوع البكتيريا المسببة، لأن وجود خلايا بيضاء في البول قد يكون ناتجًا عن وجود حصوات في الكلى، وليس بالضرورة بسبب التهاب بكتيري.

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