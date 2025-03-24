وزير الإسكان يطالب بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من "حدائق تلال الفسطاط"

القاهرة- أ ش أ:

طالب المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة ضغط البرامج الزمنية وتسريع وتيرة العمل بمشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة للانتهاء من تنفيذه في موعده وفقا للخطة الزمنية الموضوعة له.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تقديم الدعم الكامل لهذا المشروع كما أنها تُقدر دور الشركات الوطنية في النهضة العمرانية التي شهدتها مصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان مع رؤساء ونواب مجالس إدارات الشركات المنفذة لمكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة على مساحة 500 فدان ضمن متابعته الدورية لسير العمل بالمشروع؛ بهدف دفع معدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات إن وجدت، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستشاري المشروع.

وذكر بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الاثنين، أن الشربيني استعرض مع مسئولي الشركات رؤية الوزارة نحو مشروع حدائق تلال الفسطاط، مؤكدا أهمية مواصلة العمل ليل نهار لحين الانتهاء من المشروع، حيث قال: "أتابع عن كثب سير العمل بالمشروع ومستعد للتواصل مع كل العناصر المنفذة على مدار الوقت".

وطالب وزير الإسكان مسئولي الشركات المنفذة ومجموعة عمل المشروع بمواصلة التواجد الميداني بمواقع العمل ووضع برامج زمنية أسبوعية لتقييم الأداء بجانب التوجيه باستمرار العمل خلال أيام الإجازات لسرعة الانتهاء منه فيما استمع إلى مداخلات مسئولي بعض الشركات فيما يتعلق بالأعمال الجارية والمقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة وموقف تلافي الملاحظات خلال زيارته الأخيرة لموقع المشروع.

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