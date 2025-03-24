نشرة التوك شو| الحكمة الإلهية من إخفاء موعد ليلة القدر وشروط الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

خالد أبو بكر يكشف عن رأيه في عودة صبحي وتوفيق للأهلي

أكد المحامي الدولي خالد أبو بكر، عدم رضاءه على موقف أكرم توفيق في مغادرة الأهلي ورافض لصفقات إمام عاشور وأشرف بن شرقي ولا يريد التعاقد مع زيزو.

خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أعرب أبو بكر عن تفاؤله بمصطفى شوبير قائلا: "شوبير الصغير حارس مرمى الأولى في مصر الان واعتقد أنه هيطلع يحترف قريبا".

أحمد عمر هاشم يوضح شروط الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم أن هناك شروط خاصة للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، معلقا: الاعتكاف من العبادات العظيمة في الإسلام، وهو لبث الإنسان في المسجد بنية التقرب إلى الله، مشيرًا إلى أن الفقهاء حددوا ركنين أساسيين للاعتكاف.

وأوضح هاشم خلال برنامجه "كأنك تراه"، على قناة صدى البلد، أن الركنين هما أولا.. أن يكون في المسجد، فلا يصح في البيت أو العمل، باستثناء المرأة التي خصصت مكانًا في بيتها للصلاة والعبادة، وثانيا.. اللبث في المسجد، أي البقاء فيه لفترة يشعر فيها الإنسان بالخشوع والتقرب إلى الله، خاصة في العشر الأواخر من رمضان.

المفتي: الأبراج والتنجيم كذب وخداع.. والفأل السيئ لا يمت للدين بصلة (فيديو)

أكد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن التشاؤم من أرقام معينة أو حيوانات مثل القطة السوداء، وكذلك الاعتقاد في الفأل السيئ، ليست سوى عادات وأعراف لا تمت للدين بصلة، مشددًا على أن الإسلام نهى عن التشاؤم وحث على التفاؤل.

وأوضح عياد خلال لقائه الرمضاني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج 'اسأل المفتي' على قناة صدى البلد، أن الانشغال بهذه المعتقدات قد يرسخ في النفس أوهامًا غير صحيحة، مما يجعل الإنسان يربط أي مكروه يصيبه بهذه الأمور، رغم أنها لا تستند إلى أي دليل شرعي أو واقع حقيقي.

أمين الفتوى يوضح الحكمة الإلهية من إخفاء موعد ليلة القدر

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شهر رمضان كله خير وبركة، ولكن الله عز وجل جعل في آخره أعظم ليلة، وهي ليلة القدر، التي تُعدّ أعظم بركة ورحمة للأمة الإسلامية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن كثيرًا من الناس يتمنون معرفة موعد ليلة القدر بدقة، لكن الله سبحانه وتعالى أخفاها لحكمة عظيمة، وهي دفع المسلمين للاجتهاد في العبادة طوال العشر الأواخر من رمضان، بل وحتى في الشهر كله، وفقًا لبعض آراء الفقهاء.

الزوجة ولا الأم.. مين المفروض ياخد عيدية أكتر؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

أكدت الدكتورة هبة النجار، الأستاذة بجامعة الأزهر، أن مسألة تقديم الزوج عيدية لوالدته أكبر من زوجته لا ينبغي أن تكون سببًا للخلاف بين الزوجين، خاصة في أجواء العيد التي تتطلب الفرح والبهجة.

وأضافت، خلال حوارها بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": أن العلاقات في الإسلام تسير بشكل متوازٍ، حيث تختلف علاقة الزوج بزوجته عن علاقته بوالدته، ولا ينبغي المقارنة بينهما.