وزارة الإسكان تخصص 150 فدانا لجامعة حلوان بالعاصمة الإدارية لإنشاء حرم جامعي

كتب- عمر صبري:

كشف بيان صادر عن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أمس السبت، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص قطعة أرض بمساحة 150 فدانا بحدائق العاصمة، لإنشاء حرم جامعي لجامعة حلوان، على أن يتم اتخاذ اللازم في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الأعلى للجامعات لاجتماعه الدوري في جامعة القاهرة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، ورؤساء الجامعات الحكومية.

وأعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالاحتفال باليوبيل الماسي للمجلس الأعلى للجامعات بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاءه، مؤكدًا أهمية دور المجلس ولجان القطاع المختلفة التي تضم قامات علمية كبيرة للمساهمة في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الجامعات المصرية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير البرامج الدراسية بمختلف القطاعات للارتقاء بجودة العملية التعليمية وفقا للتطور العالمي ، لضمان تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي.

وجه الوزير بتكثيف جهود التوعية بالتحديات التي تواجه الأمن القومي على كافة المستويات، من خلال عقد الندوات واستضافة الرموز الوطنية في كافة المجالات لتنمية وعي الطلاب بهذه التحديات.

ووجه الوزير أيضًا باهتمام الجامعات بالأنشطة الفنية والثقافية بين طلاب الجامعات، والتوسع في المسابقات الطلابية التي تهتم بالإنتاج الفني للطلاب على مستوى المسرحيات والفيديوهات والعروض الفنية وتنمية الحس الفني للطلاب، وتقديم هذه المواهب للمجتمع، من خلال تنظيم عروض لهذه الأعمال داخل وخارج الجامعات.

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