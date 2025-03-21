القومي للطفولة يكرم "شريهان عثمان" بطلة الأمومة بواقعة أسيوط تخليدا لذكراها

كتب- أحمد الجندي:

كرمت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، السيدة "شريهان عثمان صدقي" بطلة الأمومة بواقعة حادث أسيوط تخليدا لذكراها والتي تواجه الموت بشجاعة لتنقذ ابنتها وتمنحهم الحياة، وتسلم الجائزة شقيقها المهندس صدقي عثمان وبناتها.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار احتفالات المجلس القومي للطفولة والأمومة بعيد الأم.

كما كرمت "السنباطي"، عددًا من الموظفات العاملات بالمجلس تقديرا لجهودهم، وهم: منى مصطفى، وعبير عبد العظيم خليل، ونهاد على أحمد حلمي، ومنال إبراهيم محمد إبراهيم، وأميمة محمد بيومي، وصباح محمد السيد، وفتحية خلف الله محمد عبد الكريم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والعاملين بالمجلس.

وحرصت رئيس المجلس على تسليمها درع المجلس وشهادات تقدير وهدايا عينية، مثنية على دورهم الرائع في تحمل المسئولية والعطاء من أجل أبنائهن، مؤكدة أن الأم المصرية ضربت العديد من الأمثلة في التضحية والوفاء وهي أهم أعمدة الأسرة.

ومن جانبها أعربت الموظفات عن خالص سعادتهن وتقديرهن لهذه اللفتة الإنسانية من الدكتورة سحر السنباطي لتكريمها لهن موجهين لها خالص الشكر والتقدير.

وعلى هامش الاحتفالية كرمت الدكتورة سحر السنباطي عبدالله محمد الأب المثالي الذي أفنى حياته لتربية أبنائه، مؤكدة على أن دور الأب هام ومحوري في حياة الأبناء وأن هناك العديد من النماذج المشرفة للآباء في التضحية والوفاء.

وفي ذات السياق زار وفدا من المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطى والدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس وأعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتور نور أسامة وميراى نسيم، مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، للمشاركة في الاحتفالية التي أقامها مركز الإصلاح والتأهيل احتفالا بعيد الأم.

وأكدت "السنباطي" خلال الزيارة أن المجلس القومي للطفولة والأمومة مستعد دائما للتعاون مع المسئولين بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لتنفيذ أنشطة تستهدف رعاية الأمهات الحاضنات وأطفالهن بالمركز لرفع الوعى لديهن بالأمومة الآمنة لأطفالهن وحقوق الطفل.

كما احتفلت رئيس المجلس القومي للطفولة ومساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية بعيد الأم مع عدد من النزيلات الحاضنات بالمركز وعدد من السيدات الأمهات بمركز التأهيل والإصلاح بالعاشر من رمضان وتم تقديم بعض الهدايا العينية لهن والألعاب لأطفالهن.

وأشارت "السنباطي"، إلى أنه بالتنسيق مع مركز الإصلاح والتأهيل سيتم عقد جلسات للدعم النفسي والتوجيه للأمهات الحاضنات والأطفال لإعادة التأهيل والادماج بالمجتمع، كما أهدت عدد من المطبوعات والإصدارات الصادرة عن المجلس لمكتبة المركز وبعض القصص الهادفة للأمهات والأطفال.

كما قامت السنباطي، بزيارة لدار الياسمين للمسنين بمدينة 6 أكتوبر التابع لنادى انرويل القاهرة للاحتفال مع الأمهات والآباء من النزلاء بعيد الأم.

وحرصت "السنباطي" على تبادل الحوار مع نزلاء الدار وتقديم بعض الهدايا العينية لهم لرسم البسمة على وجوههم، وكان في استقبالها أنعام بهجت رئيس نادي انرويل القاهرة والدكتورة وجيدة أنور الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو مجلس إدارة نادي انرويل القاهرة والدكتور ضياء مرزوق الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق نادي انرويل القاهرة والدكتورة عبير عصام رئيس الإتحاد الإقليمى للمؤسسات والجمعيات الأهلية بالجيزة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة معهد ليلة القدر.

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