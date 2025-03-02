مجلس الشيوخ يحيل تقرير دراسة دعم الصادرات للحكومة

كتب- نشأت علي

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن "برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، والتوصيات والمقترحات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة طلبات مناقشة وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن ملف دعم الصادرات.

كما أحال طلب النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وطلب النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، استيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

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