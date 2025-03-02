رئيس برلمانية "حماة وطن": مصر تعاني محدودية دعم الصادرات منذ سنوات

كتب- نشأت علي:

قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن دعم الصادرات في مصر يستهدف بالأساس تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.

وأشار عبد المحسن إلى أن مصر تعاني منذ سنوات محدودية دعم الصادرات، موضحًا أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية طرح العديد من الشكاوى على وزارة الاستثمار بخفض نسب المساندة بشكل ملحوظ وإلزام الشركات بالتنازل عن 50% من جملة التصدير.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ عن الموقف بشأن ما أرسله المجلس التصديري للصناعات الغذائية بشأن منح المصدرين الفرصة لتوفيق أوضاعهم والحفاظ على العملاء الأجانب.

ولفت عبد المحسن إلى أنه كان هناك وعد من وزارة الاستثمار برفع نسب المساندة التصديرية مرة أخرى في ظل انخفاض مخصصات دعم التصدير إلى 3% في الموازنة العامة للدولة.

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