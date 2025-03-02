فرص عمل وتسوية ودية وتوعية.. بالصور| "العمل" ترصد نشاط 10 مديريات بالمحافظات

كتب- أحمد السعداوي:

نجحت مديرية العمل بالقاهرة في إجراء التفاوض والتسوية الودية مع مسؤولي شركة من شركات القطاع الخاص دون اللجوء إلى القضاء، بعد تقدم أحد العاملين بشكوى رسمية إلى مكتب علاقات العمل بـ15 مايو والمعادي والتبين.

وأوضح أحمد عزاز، مدير المديرية، أن المكتب عقد سلسلة من المفاوضات وتمت التسوية الودية بين العامل صابر محمد محمد عبد العال، وشركة "تكنوتكس" للملابس بمدينة 15 مايو، بواسطة مي أحمد محمد، مدير مكتب العلاقات، والدكتورة دينا محمد إبراهيم، مفتشة العلاقات، وبحضور إيهاب علي عبد الفهيم، الممثل القانوني للشركة.

وأشار مدير المديرية إلى حرص وزارة العمل والمديرية على تفعيل دور مكاتب علاقات العمل في التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفَي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

مديرية العمل بالإسماعيلية.. ندوة توعوية بحقوق المرأة والطفل

ونفذت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ندوةً توعويةً بحقوق المرأة والطفل للعاملين بشركة "مصر الخضراء للاستثمار الزراعي- أجرين"، ضمن سلسلة الندوات التي أطلقتها وحدة المساواة بين الجنسَين بالمديرية.

وقال حسن رداد، مدير عام المديرية، إن الندوة تناولت التعريف بالوحدة والهدف من إنشائها، إلى جانب شرح حقوق الطفل والمرأة طبقًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 لسنة 1952، وتم شرح محددات تشغيل الطفل والمرأة طبقًا لقانون العمل المصري.

وحاضر في الندوة، مروة محمد أنس مدير إدارة المرأة والطفل، والسيد محمد السيد مدير مكتب التل الكبير.

مديرية العمل بالقليوبية.. حقوق المرأة والطفل

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ندوة توعوية بحضور (20) من السيدات العاملات بمدرسة فرح الخاصة للغات بالخصوص، تحت عنوان "حقوق وواجبات العمال.. ومعًا للحد من عمالة الأطفال وحقوق السيدة العاملة" طبقًا للائحة تشغيل النساء، وحاضر بالندوة غادة حسني محمد مديرة مكتب العمل بالخانكة وشبين القناطر، وإيهاب علي حسن مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالخانكة وأحمد محمد مطر مفتش بمكتب عمل الخانكة.

ونظمت المديرية ندوة توعوية تحت عنوان الرضاعة الطبيعية والولادة الطبيعية من خلال وحدة المساواة بين الجنسَين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع الإدارة الصحية ببنها، وذلك بديوان عام مديرية العمل بالقليوبية بحضور 9 من السيدات العاملات بالمديرية، تناولت موضوعات (مخاطر الاكتئاب بعد الولادة، أهمية الرضاعة الطبيعية، مخاطر استخدام الألبان الصناعية، نتائج الرضاعة الطبيعية على الأم والأبناء)، وحاضر بالندوة الدكتورة عليه فتحي علي مسؤول الإعلام بالإدارة الصحية، والدكتورة مروة فتحي يوسف مديرة تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية، بحضور الدكتورة دعاء أحمد مديرة إدارة المرأة والطفل ورئيس وحدة المساواة بين الجنسَين والتمكين الاقتصادي للمرأة، والدكتورة زينب طلعت حسن مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وأوضح فوزي صابر وكيل المديرية، أن الندوات تأتي في إطار حرص وزارة العمل والمديرية على توعية العاملين بالمؤسسات الحكومية؛ خصوصًا السيدات بحقوقهم وواجباتهم طبقًا لقانون العمل والمعايير الدولية، وقدم المشاركون الشكر إلى وزير العمل، لما تقدمه الوزارة والمديرية من دور توعوي يُسهم في توعية وتثقيف وإرشاد المرأة باعتبارها عنصرًا أساسيًّا من عناصر التنمية للمجتمع.

كفر الشيخ.. ملتقى للسلامة والصحة المهنية للعاملين بقطاع كهرباء

نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، ملتقى السلامة والصحة المهنية للعاملين بقطاع كهرباء كفر الشيخ، بمقر نقابة المهندسين، ضمن خطة المديرية وأجهزتها للتوعية بدور وأهمية السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالمنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة، إلى جانب الحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها للحفاظ على العنصر البشري والممتلكات من تلك المخاطر، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار.

وأوضح الدكتور حسن هيكل، مدير المديرية، أن الملتقى تضمن عددًا من المحاضرات تناولت موضوعات (مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها، والدور الذي تقوم به السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على الأرواح والمنشآت من الحوادث، وتحليل وتقيم مخاطر بيئة العمل، المخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة وخطط الإخلاء). حاضر في الملتقى عدد من المتخصصين وهم (الدكتور محمود الماوي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، الكيميائي محمد عباس مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بكفر الشيخ، والكيميائي أحمد الخامى الباحث بإدارة السلامة والصحة المهنية).

جاء ذلك بحضور المهندسة رعاية عثمان رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ، وأعضاء أجهزة السلامة والصحة المهنية بديوان عام قطاع الكهرباء وجميع هندسات الكهرباء بالمحافظة وعددها ١٧ هندسة.

استعدادات لافتتاح مركز تنمية المرأة الجديد بالباجور - منوفية

وقام عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية، بزيارة تفقدية لمركز تنمية المرأة الجديد بالباجور؛ للوقوف على اكتمال التجهيزات تمهيدًا لافتتاحه، بناءً على البروتوكول الموقع بين المديرية والمحافظة ومؤسسة سفراء الخير لإنشاء المركز تحت شعار "كوني منتجة"؛ لتعزيز دور المرأة باعتبارها شريكاً فعالاً في مجالات التنمية.

وقال مدير المديرية إن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمرأة، وتوفير التدريب المهني المجاني على مجموعة من الحرف (الخياطة، الصناعة الغذائية، فن الأركت، زراعة الأسطح، الطباعة على الأواني والمنسوجات)، فضلاً عن نشر الوعي لدى السيدات بقضايا المرأة، وكذا ربط التدريب المهني بالتشغيل وتدريب المرأة على ريادة الأعمال والتسعير وتسويق المنتجات، بالمجان.

وشارك في الزيارة فتحي كمال شلبي رئيس مركز ومدينة الباجور، كريستينا إبراهيم مدير إدارة رعاية القوى العاملة بالمديرية، إيناس محيي مدير إدارة المرأة والطفل بالمحافظة، محمد زيدان مدير مؤسسة سفراء الخير.

الوادي الجديد.. تسليم شهادات ختام عدد من الدورة التدريبية

قامت مديرية العمل بالوادي الجديد بتسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية على مهنتي صيانة كاميرات المراقبة وصيانة طلمبات الغاطس، وتم توزيع والجوائز على الأوائل والمتميزين، ضمن مبادرة فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "مهنتك مستقبلك" تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل.

وأشار أحمد طليب مدير عام المديرية، إلى أن تلك الدورات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية والبيئية وتنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركة الشباب كعضو فعال في المجتمع، إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسَين وتمكين المرأة اقتصاديًّا، بالقرى الأكثر احتياجًا تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة.

ندوة توعوية بحقوق المرأة في العمل بالمنيا

ونظمت وحدة المساواة بين الجنسين بمديرية العمل بالمنيا ومكتب العمل والتشغيل بسمالوط ندوة توعوية بعنوان "تمكين المرأة في الوظائف العامة والقرارات الوزارية أرقام ٤٣ و٤٤ لسنة ٢٠٢١م"، لعدد ١٤ من العاملين والعاملات بمستشفى الراعي الصالح بمركز سمالوط.

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مدير المديرية، أن الندوة تناولت موضوعات تمكين المرأة في الوظائف العامة، التشريعات والقوانين الصادرة والتي تعمل على تدعيمها في هذا الشأن، إلى جانب شرح القرارات الوزارية ٤٣ و ٤٤ لسنة ٢٠٢١م كما تناولت الندوة مفهوم العنف والتحرش.

حاضر في الندوة حنفي محمود مدير مكتب عمل سمالوط، عمران بدر مفتش عمل سمالوط وبدوي إبراهيم مدير مكتب التشغيل بسمالوط وعضو بوحدة المساواة.

قافلة طبية للكشف على العمالة غير المنتظمة جنوب سيناء

ونظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة، قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على العمالة غير المنتظمة الموجودة بمواقع عمل شركة "حسن علام"، من أجل الكشف المبكر عن الأمراض؛ حيث جرى توقيع الكشف الطبي على عمال شركة "حسن علام" للإنشاءات، بمدينة نويبع.

وأوضحت وفاء نجاح فهمي، مدير المديرية، أن تلك القوافل تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بتوفير الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة كهدف رئيس في برنامج الحكومة، من خلال التنسيق والتواصل المستمر بين إدارة العمالة غير المنتظمة، والشركات العاملة داخل نطاق المحافظة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة اجتماعياً وصحياً، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة.

وأوضحت مديرة المديرية إلى أنه جار الإعداد والتنسيق لتنظيم عدد كبير من تلك القوافل الطيبة لتجوب كل مواقع العمل المختلفة بالمحافظة، والموجود بها عدد كبير من العمالة غير المنتظمة، من أجل تقديم كل صور الرعاية والحماية الاجتماعية اللازمة لهؤلاء العمال.

وشارك في تلك القافلة أحمد بدوي، مدير مكتب عمل نويبع.

ندوة توعوية عن السلامة ومخاطر بيئة العمل بالجيزة

ونظمت مديرية العمل بالجيزة ندوة توعوية عن أهداف السلامة ومخاطر بيئة العمل، من خلال مكتب وسط لعدد ٢٠ عاملًا من العاملين بمستشفى دار الطب بمنطقة الدقي، حاضرت فيها الدكتورة أسماء كمال مفتش المكتب.

وأوضح محمد رمضان مدير المديرية، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود والتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل توعية العاملين في كل المؤسسات بقواعد وأهمية السلامة المهنية.

أسيوط.. 500 فرصة عمل بملتقى للتوظيف

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ملتقى توظيف تحت رعاية الوزير محمد جبران وزير العمل، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بالشراكة بين مديرية العمل، جمعية كارتياس مصر "مكتب أسيوط"، وبيت العائلة المصرية، وذلك بقاعة السمائيين بمطرانية الأقباط الكاثوليك.

وأشار علي سيد مصطفى، مدير المديرية إلى أن الملتقى يوفر عدد (500) فرصة عمل لحملة المؤهلات المتوسطة وبعض المؤهلات العليا لدى عدد من الشركات؛ من بينها شركة الدولية للمستلزمات الطبية، شركة أمان، شركة فريش للأجهزة الكهربائية، شركة مصر لتأمينات الحياة.

جاء ذلك بحضور سحر علي مدير إدارة التشغيل بالمديرية، الأنبا دانيال لطفي مُطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، الشيخ سيد عبد العزيز، الأمين العام لبيت العائلة المصرية بأسيوط ممثلاً عن الأزهر الشريف، واللواء فريد الشويخ، رئيس لجنة الطوارئ التنفيذية وعضو مجلس أمناء بيت العائلة المصرية.