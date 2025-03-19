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رحمةً بذوي الهمم.. طلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة سنويًّا

12:58 م الأربعاء 19 مارس 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرة التضامن ووزير الصحة، بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويًّا، وعمل كشف طبي لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الكبيرة وبالغة الشدة والشلل الدماغي والشلل الرباعي والشلل النصفي الطولي أو السفلي وشلل الأطفال الشديد والإعاقات المتعددة والبتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)، وكف البصر وفقد السمع التام، والإعاقات الذهنية ممن درجة ذكائهم ٣٥ فأقل.

وأشارت متى، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن كل هذه الحالات من ذوي الهمم تحصل على معاش ضئيل جدًّا، لا يؤهلها لتجديد كارت الخدمات المتكاملة سنويًّا، وعمل أشعة ورسم عصم مكلف يصل إلى ٢٠٠٠ جنيه ، بخلاف المواصلات والإسعاف... وغيرها من مصاريف لاستكمال الفحوصات، حتى يثبت أنه معاق إعاقة شديدة وكبيرة.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بالنظر والبحث في ذلك الأمر؛ رحمةً بأصحاب الهمم وأهاليهم، من خلال عمل بطاقة للخدمات المتكاملة لذوي الهمم، لا يقل عمرها عن ١٠ سنوات، بهدف عدم تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويًّا.

واقترحت متى ضرورة عرض طلب الإحاطة والسؤال البرلماني بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم على كل من لجنتَي التضامن والصحة بمجلس النواب.

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مجلس النواب طلب إحاطة ذوي الهمم
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